El sem hiszed, milyen szépséget láthatsz a debreceni vasútállomáson! – fotókkal

Befejeződött a 326.136 pályaszámú szerkocsis szobormozdony állagmegóvása a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a MÁV Zrt. együttműködésében – tudatta portálunkkal a közlekedési múzeum. Emlékeztettek: ezen típus a leghosszabb ideig szolgáló gőzmozdonyok közé tartozik, a kiállított darabot 1885-ben gyártották, 1979-ig szolgált forgalomban, illetve akkor került a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményébe, majd ugyanebben az évben megtörtént a műtárgy kiállítása Debrecen városának vasútállomásán.

A megújult szobormozdony

Fotó: Katona Ákos