Kölekedés

1 órája

El sem hiszed, milyen szépséget láthatsz a debreceni vasútállomáson! – fotókkal

Címkék#gőzmozdony#szobormozdony#Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum#vasútállomás

A felújított jármű ipari és történelmi érdekesség is.

Haon.hu

Befejeződött a 326.136 pályaszámú szerkocsis szobormozdony állagmegóvása a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a MÁV Zrt. együttműködésében – tudatta portálunkkal a közlekedési múzeum. Emlékeztettek: ezen típus a leghosszabb ideig szolgáló gőzmozdonyok közé tartozik, a kiállított darabot 1885-ben gyártották, 1979-ig szolgált forgalomban, illetve akkor került a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményébe, majd ugyanebben az évben megtörtént a műtárgy kiállítása Debrecen városának vasútállomásán.

20250917_Felújították a mozdony szobrot_KÁ_HBN (2)
A megújult szobormozdony
Fotó: Katona Ákos

A megújult szobormozdonyt szeptember 17-én mutatták be a debreceni vasútállomáson, ahol bárki megcsodálhatja.

Felújították a szobormozdonyt

Fotók: Katona Ákos

