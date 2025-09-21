Profivá formálja az énekes tehetségeket a Debreceni Egyetem színpadi kurzusa

Újabb tehetséges énekesek nyertek felvételt a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar gyakorló színpadi énekes előadóművészet posztgraduális képzésére. A modul célja, hogy a hallgatók olyan képességekre tegyenek szert, melyek birtokában professzionális énekessé válhatnak, hiteles teljesítményükkel elvarázsolhatják a közönséget – olvasható az unideb.hu-n.

A gyakorló színpadi énekes képzés célja, hogy a hallgatók professzionális énekessé válhassanak

Forrás: unideb.hu

Hogyan indult a színpadi énekes képzés?

Tavaly szeptemberben indította el két féléves, önköltséges modulját a DE Zeneművészeti Kara. A képzés során a hallgatók többek között beszédtechnikát, stresszkezelést és önismeretet is tanulnak, mindemellett jelentős színpadi szerep- és előadói gyakorlatot szerezhetnek. A 2025-ös felvételi eljárásban újra, immár második alkalommal hirdette meg a ZK a közkedvelt modult, köszönhetően az első két félév pozitív szakmai tapasztalatainak és a sikeres záróelőadásoknak.

A szeptember elején megtartott felvételi és pótfelvételi alkalmával hét tehetséges előadóművész próbált bekerülni a kurzusra, végül közülük a teljes képzésben három, míg a színpadi szerepgyakorlat részképzésben négyen kezdhetik meg hamarosan a szakmai munkát.

Mohos Nagy Éva Liszt Ferenc-díjas operaénekes, kurzusvezető professor emeritus szerint a képzés elérte a célját az elmúlt egy évben és maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Mint mondta: a hallgatók elhivatottak, céltudatosak és magas szintű gyakorlati tapasztalatra akarnak szert tenni a színpadi énekes előadóművészet területén.

A színpadi oktatás elsősorban olyan adottságok kiemelésére helyezi a hangsúlyt, melyek a hiteles színpadi teljesítmény elérését támogatják, valamint a közönség számára teljessé teszik a színházi élményt. A képzésre megfelelő énektechnikai és zeneelméleti előképzettséggel, valamint bármilyen, legalább alapképzésben szerzett oklevél birtokában lehetett jelentkezni.

A két féléves kurzus ezúttal is két nagyszabású vizsgapremierrel ér véget: az első félév végén, januárban Lehár Ferenc A víg özvegy című háromfelvonásos operettjének keresztmetszetét, a második félév végén pedig Gaetano Donizetti Szerelmi bájital című kétfelvonásos operáját adják majd elő a tavalyi modult elvégzett, valamint a kurzust most teljesítő hallgatók.