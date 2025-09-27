szeptember 27., szombat

Temetés

44 perce

Ekkor helyezik végső nyugalomra a Hortobágy Örökös Pásztorai csikósát

A csikós hosszan tartó betegség után, 74 éves korában hunyt el. Szilágyi János évtizedekig volt résztvevője a Hortobágyi Lovasnapoknak.

Haon.hu
Szilágyi János, Hortobágy Örökös Pásztora 74 éves korában hunyt el

Forrás: Facebook/Hortobágyi Nonprofit Kft.

Ahogy arról csütörtökön írtunk, 74 éves korában elhunyt Szilágyi János csikós, Hortobágy Örökös Pásztora. Hosszú évtizedeken keresztül, szinte állandó résztvevője és szereplője volt kiváló csikóshátasaival a Hortobágyi Lovasnapoknak. A Hortobágy Nonprofit Kft. pénteken közösségi oldalán osztotta meg, mikor és hol helyezik végső nyugalomra a csikóst.

Ekkor vesznek végső búcsút Szilágyi János csikóstól
Forrás: Facebook/Hortobágyi Nonprofit Kft.

A bejegyzésben megemlékeznek róla, hogy Szilágyi János 1951. április 10-én született Balmazújvároson, Nagy Eszter és Szilágyi Bálint hetedik gyermekeként. Családi hagyományokat megtörve, az általános iskola elvégzése után az állami gazdasághoz került, majd nyolc évig Vókonyán szolgált. 

Rövid ideig Hortobágyon csődörcsikókat tanított be, majd ismét csikós volt Vókonyán, Sáfrány Gergellyel. 

1980-ban a Vöröscsillag dolgozója lett, Darassán tizenkét évig csikósként szolgált Szilvási János, T. Kiss János, Kiss Lajos és az akkor még fiatal Bordás János csikósokkal.

Szeretett halottunktól 2025. szeptember 30-án 13 órakor veszünk végső búcsút a balmazújvárosi köztemető ravatalozótermében

- írja Szilágyi János temetéséről a Hortobágyi Nonprofit Kft. 

