44 perce
Ekkor helyezik végső nyugalomra a Hortobágy Örökös Pásztorai csikósát
A csikós hosszan tartó betegség után, 74 éves korában hunyt el. Szilágyi János évtizedekig volt résztvevője a Hortobágyi Lovasnapoknak.
Szilágyi János, Hortobágy Örökös Pásztora 74 éves korában hunyt el
Forrás: Facebook/Hortobágyi Nonprofit Kft.
Ahogy arról csütörtökön írtunk, 74 éves korában elhunyt Szilágyi János csikós, Hortobágy Örökös Pásztora. Hosszú évtizedeken keresztül, szinte állandó résztvevője és szereplője volt kiváló csikóshátasaival a Hortobágyi Lovasnapoknak. A Hortobágy Nonprofit Kft. pénteken közösségi oldalán osztotta meg, mikor és hol helyezik végső nyugalomra a csikóst.
A bejegyzésben megemlékeznek róla, hogy Szilágyi János 1951. április 10-én született Balmazújvároson, Nagy Eszter és Szilágyi Bálint hetedik gyermekeként. Családi hagyományokat megtörve, az általános iskola elvégzése után az állami gazdasághoz került, majd nyolc évig Vókonyán szolgált.
Rövid ideig Hortobágyon csődörcsikókat tanított be, majd ismét csikós volt Vókonyán, Sáfrány Gergellyel.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
1980-ban a Vöröscsillag dolgozója lett, Darassán tizenkét évig csikósként szolgált Szilvási János, T. Kiss János, Kiss Lajos és az akkor még fiatal Bordás János csikósokkal.
Szeretett halottunktól 2025. szeptember 30-án 13 órakor veszünk végső búcsút a balmazújvárosi köztemető ravatalozótermében
- írja Szilágyi János temetéséről a Hortobágyi Nonprofit Kft.
Ez is érdekelhet:
Rákot és idegkárosodást okozhatnak a népszerű bögrék, soha többé ne idd ebből a reggeli teád!
Tűz ütött ki az egyik debreceni bevásárlóközpontban, autók gyulladtak ki! - fotókkal!