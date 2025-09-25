Újabb tagjuktól búcsúznak a Hortobágy Örökös Pásztorai, a csikós 74 évesen hunyt el

Elhunyt Szilágyi János csikós, Hortobágy Örökös Pásztora – osztotta meg Hortobágy Örökös Pásztorai Facebook-oldal. Hosszú évtizedeken keresztül, szinte állandó résztvevője és szereplője volt kiváló csikóshátasaival a Hortobágyi Lovasnapoknak

74 éves korában hunyt el Szilágyi János csikós, Hortobágy Örökös Pásztora

Forrás: Facebook / Hortobágy Örökös Pásztorai

Balmazújvároson született Szilágyi János

Mint írják, Szilágyi János 1951. április 10-én született Balmazújvároson Nagy Eszter és Szilágyi Bálint hetedik gyermekeként. Az általános iskola elvégzése után a Hortobágyi Állami Gazdasághoz került, majd nyolc évig Vókonyán szolgált a Felsőtiszai Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság ménesénél. Rövid ideig Hortobágyon csődörcsikókat tanított be, majd ismét csikós volt Vókonyán a sokak által ismert Sáfrány Gergellyel.

1980-tól a Vöröscsillag TSZ dolgozója lett, Darassán tizenkét évig csikósként szolgált. Ott kollégái voltak Szilvási János, valamint T.Kiss János, Kiss Lajos csikósok és az akkor még fiatal Bordás János. A termelőszövetkezet megszűnését követően újból visszakerült Hortobágyra, az Epona KFT. anyaménesénél évekig csikóskodott. Pályafutását Szálkahalmon 1998-ban csikósként fejezte be. Azóta nyugdíjasként élte napjait.

Szilágyi János csikósként, hosszú évtizedeken keresztül, szinte állandó résztvevője és szereplője volt kiváló csikóshátasaival a Hortobágyi Lovasnapoknak.

Nyugodjon békében!

