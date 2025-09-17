Több parkoló autót is letaroltak a Tócóskertben – fotókon az összetört kocsik!

Egy olvasónk jelzése szerint szeptember 17-én reggelre három autó is megrongálódott (vagy megrongálta egy negyedik) Debrecenben, a Tócóskertben, a Kishegyesi út és Derék utca találkozásánál lévő szervizúton. Az eset hajnalban történt, s bár olvasónk a részleteket nem ismerte, feltételezte, hogy a jármű túl nagy sebességgel vette be a kanyart, ahogyan az itt gyakran előfordul.

Több autó megrongálódott a tócóskerti szervizút parkolójában

Fotó: Vida Márton Péter

Néhányan túl nagy sebességgel haladnak a szervizúton

Ottjártunkkor a környéken lakókkal beszélve felhívták a figyelmet, az ominózus kanyar nem belátható, ennek ellenére sokan túl nagy sebességgel közlekednek itt, már csak azért is, mert a szervizúton próbálják a lámpákat kikerülni, éppen ezért nem ritka a kisebb-nagyobb koccanás. Ráadásul a közelben buszmegálló is van, ahonnan gyalogosok jönnek, átkelve az úton, melyen némelyek száguldoznak.

A lakók szeretnék, ha sebességcsökkentő küszöböt (magyarul: fekvőrendőrt) helyeznének el az úton. Egy tükör most is van a kanyarban, de úgy látszik, nem elég.

A helyszínen készült képek megtekintetők galériánkban: