szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+26
+12
Közlekedés

40 perce

Több parkoló autót is letaroltak a Tócóskertben – fotókon az összetört kocsik!

Címkék#kanyar#autó#Kishegyesi#szervizúton#Derék utca

Több autó is megrongálódott egy problémás szakaszon. A szervizúton néhányan túl gyorsan közlekednek.

Haon.hu
Az ominózus kanyar, ahol sokan szeretnek gyorsan menni

Fotó: Vida Márton Péter

Egy olvasónk jelzése szerint szeptember 17-én reggelre három autó is megrongálódott (vagy megrongálta egy negyedik) Debrecenben, a Tócóskertben, a Kishegyesi út és Derék utca találkozásánál lévő szervizúton. Az eset hajnalban történt, s bár olvasónk a részleteket nem ismerte, feltételezte, hogy a jármű túl nagy sebességgel vette be a kanyart, ahogyan az itt gyakran előfordul. 

szervizút
Több autó megrongálódott a tócóskerti szervizút parkolójában
Fotó: Vida Márton Péter

Néhányan túl nagy sebességgel haladnak a szervizúton

Ottjártunkkor a környéken lakókkal beszélve felhívták a figyelmet, az ominózus kanyar nem belátható, ennek ellenére sokan túl nagy sebességgel közlekednek itt, már csak azért is, mert a szervizúton próbálják a lámpákat kikerülni, éppen ezért nem ritka a kisebb-nagyobb koccanás. Ráadásul a közelben buszmegálló is van, ahonnan gyalogosok jönnek, átkelve az úton, melyen némelyek száguldoznak.

A lakók szeretnék, ha sebességcsökkentő küszöböt (magyarul: fekvőrendőrt) helyeznének el az úton. Egy tükör most is van a kanyarban, de úgy látszik, nem elég.

A helyszínen készült képek megtekintetők galériánkban:

Problémás kanyar a Derék utcai szervizúton

Fotók: Vida Márton Péter

