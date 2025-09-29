1 órája
Fontos változások a szemétszállításban!
Erről jobb, ha mindenki tud! Mutatjuk, milyen szigorítások lesznek szerdától a szemétszállításban.
Új szabályok jönnek a szemétszállításban, módosulnak ugyanis október 1-jétől az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nél. A változások többek között kihatnak a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló szemetesekre és a leadható hulladék mennyiségére is.
Bővebben itt írtunk a szemétszállítás változásairól:
Jobb előre felkészülni: ezekben az esetekben nem viszik el a kukát októbertől, új szabályok jönnek!
Orbán Viktor interjút adott a Haonnak
A BMW-gyárról, gazdaságról, adózásról is beszélt a miniszterelnök a Haonnak. Orbán Viktor elismerően szólt Debrecen történelmi jelentőségéről is. A teljes interjút videós formában megnézhetitek ebben a cikkben:
Orbán Viktor: Két év múlva a debreceni keresetek el fogják érni a budapesti átlagkeresetet – videóval
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ismét rengetegen voltak a Debreceni Régiségvásáron
A héten szinte végig zord idő volt, de vasárnap kegyes volt az időjárás a debreceniekkel – vélhetően ezért is látogattak ki sokan a Debreceni Régiségvásárra a Nagyerdei Stadionhoz. A vásárról készült galériát itt tudjátok megnézni:
Debreceni Régiségvásár 2025. szeptember 28.Fotók: Katona Ákos
Gázpár Győző és Gáspár Bea a Hadházi Káposztás Napokon
Rengeteg látogatót vonzott a Hadházi Káposztás Napok 2025-ben is, mint már arról szombaton beszámoltunk, és alighanem egyik apropója ennek Gáspár Győző és felesége, Bea érkezése volt. A híres házaspár a tavalyi év után visszatért Hajdúhadházra, hogy megkóstolja és zsűrizze a káposztából készült ételkülönlegességeket. A házaspárral videót is készítettünk, amit itt lehet megnézni:
Gépfegyverrel akartak rendőrt ölni
Hivatalos személy elleni erőszak és fenyegetés ügyében tárgyal másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa október 1-jén - közölte a portálunkkal az ítélőtábla. Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék a vádlottat emberölés előkészületének bűntette és hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 3 év börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.
Halálos fenyegetéseket kapott az intézkedő rendőr, gépkarabéllyal akarták lelőni őt!
Ez is érdekelhet:
Balhé a megyei meccsen: „Nem a pályára való, amit a hazaiak vezetői tanúsítottak a győztes gólunk után”
Végül együtt maradtak a Házasodna a gazda hajdú-bihari sztárjai? Itt minden kiderül!