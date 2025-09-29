Fontos változások a szemétszállításban!

szeptember 29., hétfő

Erről jobb, ha mindenki tud! Mutatjuk, milyen szigorítások lesznek szerdától a szemétszállításban.

Haon.hu

Új szabályok jönnek a szemétszállításban, módosulnak ugyanis október 1-jétől az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nél. A változások többek között kihatnak a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló szemetesekre és a leadható hulladék mennyiségére is. 

20250721_kukasauto_Közlekedes_MK_MW_bulvar_0001_1
Szigorítások lesznek a szemétszállításban október 1-től
Forrás: illusztráció/MW-archív

Bővebben itt írtunk a szemétszállítás változásairól:

Orbán Viktor interjút adott a Haonnak

A BMW-gyárról, gazdaságról, adózásról is beszélt a miniszterelnök a Haonnak. Orbán Viktor elismerően szólt Debrecen történelmi jelentőségéről is. A teljes interjút videós formában megnézhetitek ebben a cikkben:

Ismét rengetegen voltak a Debreceni Régiségvásáron

A héten szinte végig zord idő volt, de vasárnap kegyes volt az időjárás a debreceniekkel – vélhetően ezért is látogattak ki sokan a Debreceni Régiségvásárra a Nagyerdei Stadionhoz. A vásárról készült galériát itt tudjátok megnézni:

Debreceni Régiségvásár 2025. szeptember 28.

Fotók: Katona Ákos

Gázpár Győző és Gáspár Bea a Hadházi Káposztás Napokon

Rengeteg látogatót vonzott a Hadházi Káposztás Napok 2025-ben is, mint már arról szombaton beszámoltunk, és alighanem egyik apropója ennek Gáspár Győző és felesége, Bea érkezése volt. A híres házaspár a tavalyi év után visszatért Hajdúhadházra, hogy megkóstolja és zsűrizze a káposztából készült ételkülönlegességeket. A házaspárral videót is készítettünk, amit itt lehet megnézni:

Gépfegyverrel akartak rendőrt ölni

Hivatalos személy elleni erőszak és fenyegetés ügyében tárgyal másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa október 1-jén - közölte a portálunkkal az ítélőtábla. Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék a vádlottat emberölés előkészületének bűntette és hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 3 év börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. 

