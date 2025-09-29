Fontos változások a szemétszállításban!

Gázpár Győző és Gáspár Bea a Hadházi Káposztás Napokon

Rengeteg látogatót vonzott a Hadházi Káposztás Napok 2025-ben is, mint már arról szombaton beszámoltunk, és alighanem egyik apropója ennek Gáspár Győző és felesége, Bea érkezése volt. A híres házaspár a tavalyi év után visszatért Hajdúhadházra, hogy megkóstolja és zsűrizze a káposztából készült ételkülönlegességeket. A házaspárral videót is készítettünk, amit itt lehet megnézni:

Gépfegyverrel akartak rendőrt ölni

Hivatalos személy elleni erőszak és fenyegetés ügyében tárgyal másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa október 1-jén - közölte a portálunkkal az ítélőtábla. Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék a vádlottat emberölés előkészületének bűntette és hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 3 év börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.