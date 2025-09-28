Jobb előre felkészülni: ezekben az esetekben nem viszik el a kukát októbertől, új szabályok jönnek!

Új szabályok jönnek a szemétszállításban, módosulnak ugyanis október 1-jétől az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nél. A változások többek között kihatnak a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló szemetesekre és a leadható hulladék mennyiségére is. A MOHU a tájékoztatást postán is kiküldi, emellett a teljes dokumentum a cég honlapján is elérhető.

Október 1-jétől módosulnak a szabályok a MOHU-nál, változás jön a szemétszállítás terén

Ezekre a változásokra lehet számítani a szemétszállításban

A jelenlegi ÁSZF-ben is benne van, hogy az építési törmeléken, elektromos és elektronikai hulladékon túl a vegyes gyűjtőedénybe, tehát a sima kukákba nem lehet papírt, műanyagot, fémet és üveget tenni. Ez alól kivétel az ételmaradék, tehát például ha a szemét folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot tartalmaz, ha vegyes vagy más hulladékkal összetapadt vagy összeragadt. Fontos szabály továbbá, hogy a kuka fedelének lecsukott állapotban kell lennie – a túlcsorduló szemét ugyanis többlethulladéknak számít, amelynek elszállításához külön szolgáltatást kell igényelni – derül ki a szabályzatból.

A szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás, a megszokott rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók.

A várható módosítások közül lényeges, hogy szabályozzák az építési-bontási hulladék beszállítását, valamint bevezetik a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát, amely lényegében egy járműkonvoj és változó helyszíneken, meghatározott időpontokban gyűjti be a szelektív hulladékot – derül ki a Beol kapcsolódó cikkéből.

Nem lehet túl nehéz a kuka

A közel 450 oldalas szabályozás kitér arra is, hogy legfeljebb hány kilogramm hulladék kerülhet a kukákba – a megengedett súly a szeméttároló méretétől függ:

60 literes edénynél 15 kg,

80 literes edénynél 17 kg,

120 literes edényél 27 kg,

240 literes edénynél 50 kg,

770 literes edénynél 175 kg,

1100 literes edénynél 250 kg.

Kinek a felelőssége, ha sérült a kuka?

Amennyiben a kuka nem a szemétszállító cég hibájából lesz használhatatlan, az ingatlanhasználónak kell azt 8 napon belül javíttatnia vagy akár pótolni a saját költségén. Ha a kuka továbbra is olyan állapotban marad ezek után, hogy a hulladék elszállítása nem lehetséges, a szemétszállító cég nem fogja elvinni a szemetet, de a szemétszállítási díjat így is kiszámlázza. Ez a rendelkezés a korábbiakhoz képest változatlan, jelenleg is szerepel az ÁSZF-ben.