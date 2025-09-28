1 órája
Jobb előre felkészülni: ezekben az esetekben nem viszik el a kukát októbertől, új szabályok jönnek!
Október 1-jétől érdemes változásokra számítani. Új szabályok jönnek a szemétszállításban.
Új szabályok jönnek a szemétszállításban, módosulnak ugyanis október 1-jétől az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nél. A változások többek között kihatnak a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló szemetesekre és a leadható hulladék mennyiségére is. A MOHU a tájékoztatást postán is kiküldi, emellett a teljes dokumentum a cég honlapján is elérhető.
Ezekre a változásokra lehet számítani a szemétszállításban
A jelenlegi ÁSZF-ben is benne van, hogy az építési törmeléken, elektromos és elektronikai hulladékon túl a vegyes gyűjtőedénybe, tehát a sima kukákba nem lehet papírt, műanyagot, fémet és üveget tenni. Ez alól kivétel az ételmaradék, tehát például ha a szemét folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot tartalmaz, ha vegyes vagy más hulladékkal összetapadt vagy összeragadt. Fontos szabály továbbá, hogy a kuka fedelének lecsukott állapotban kell lennie – a túlcsorduló szemét ugyanis többlethulladéknak számít, amelynek elszállításához külön szolgáltatást kell igényelni – derül ki a szabályzatból.
A szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás, a megszokott rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók.
A várható módosítások közül lényeges, hogy szabályozzák az építési-bontási hulladék beszállítását, valamint bevezetik a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát, amely lényegében egy járműkonvoj és változó helyszíneken, meghatározott időpontokban gyűjti be a szelektív hulladékot – derül ki a Beol kapcsolódó cikkéből.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Nem lehet túl nehéz a kuka
A közel 450 oldalas szabályozás kitér arra is, hogy legfeljebb hány kilogramm hulladék kerülhet a kukákba – a megengedett súly a szeméttároló méretétől függ:
- 60 literes edénynél 15 kg,
- 80 literes edénynél 17 kg,
- 120 literes edényél 27 kg,
- 240 literes edénynél 50 kg,
- 770 literes edénynél 175 kg,
- 1100 literes edénynél 250 kg.
Kinek a felelőssége, ha sérült a kuka?
Amennyiben a kuka nem a szemétszállító cég hibájából lesz használhatatlan, az ingatlanhasználónak kell azt 8 napon belül javíttatnia vagy akár pótolni a saját költségén. Ha a kuka továbbra is olyan állapotban marad ezek után, hogy a hulladék elszállítása nem lehetséges, a szemétszállító cég nem fogja elvinni a szemetet, de a szemétszállítási díjat így is kiszámlázza. Ez a rendelkezés a korábbiakhoz képest változatlan, jelenleg is szerepel az ÁSZF-ben.
Mi a helyzet a lomtalanítással?
A lomtalanítás tekintetében fontos tudni, hogy a szemétszállító cégnek évi legalább egy alkalmat kell biztosítania a szolgáltatásra. Csak olyan, háztartásban keletkező hulladék helyezhető ki, amely a rendszeres szemétszállítás során nem férne el a kukákban – tehát továbbra sem viszik el az építési törmeléket, az elektromos vagy elektronikai hulladékot, veszélyes hulladékot (például olaj, festék, akkumulátor), a háztartási- és zöldhulladékot, valamint olyan tárgyakat, amelyek:
- nehezebbek 50 kilogrammnál,
- vagy 2 méternél nagyobbak.
Ajánljuk még:
Győzike és roma lagzi járatta csúcsra a hangulatot a Hadházi Káposztás Napokon – fotókkal, videókkal!
Mentőhelikopter szállt le a Debreceni Stadion mellett – fotókkal, videóval
Hátborzongató: halálra késeltek egy férfit, ketten életveszélyesen megsérültek!