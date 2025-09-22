30 perce
A kézműves tárgyak kis ékszerdoboza nyílt meg Józsán – fotóval!
A részletekről Széles Diána számolt be közösségi oldalán.
Különleges kiállítást tartottak Józsán szeptember 22-én, hétfőn – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere. Mint írta, a Fény Felé Alapítvány Kincsesláda Műhelyének kiállításán fogyatékossággal élő emberek által készített kézműves termékeket csodálhatnak meg az érdeklődők.
– Az alapítvány célja, hogy ellátottjaik értékteremtő munkát végezzenek, és saját bevételük is legyen. Ennek érdekében jó minőségű, piacképes termékek készülnek a műhelyben – részletezte.
Az alapítvány munkájának 36 éve zászlóvivője az elnök, Sullerné Mártika. A debreceni civil szervezetek fogyatékossággal élőkért végzett támogatói munkája több mint munka – szolgálat. Szolgálat, amelynek egyetlen célja, hogy Debrecen mindenki számára otthon legyen
– mutatott rá bejegyzésében Széles Diána.
