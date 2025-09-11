Újabb vélemény a debreceni sürgősségről: a nővéreknek is üzent a beteg!

Újabb betegvisszajelzés jelent meg nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: a mentőcsapatnak és a sürgősségi klinika szakorvosainak és a személyzetnek is üzent csütörtökön a csoport egyik tagja. A betegnek, mint kiderült, szerdán volt szüksége a mentők segítségére, akik a klinika sürgősségi osztályára szállították.

Újabb vélemény a debreceni sürgősségiről: a nővéreknek is üzent a beteg!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Így élte meg a sürgősségi ellátást Debrecenben

Bejegyzésében a debreceni nő azt írta, rendezett, higiénikus környezettel találkozott. Köszönetet mondott az orvosok és a személyzet odaadásáért és a szakszerű ellátásért, valamint a mentősöknek is a gyors vizsgálatért és a szállításért.

