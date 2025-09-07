1 órája
Sulyok Tamás: a Debreceni Egyetem egész Magyarország büszkesége
Történetének legnagyobb létszámú elsőévesét avatta a Debreceni Egyetem a Főnix Aréna sportcsarnokban tartott szeptember 7-ei, vasárnap délelőtti tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén. Az egyetem rangját tovább emelve a rendezvényt megtisztelte jelenlétével Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke is.
Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora az elsőéveseket azzal a gondolattal köszöntötte, miszerint az Európában érettségiző diákok a világ szellemi elitjének számítanak, hiszen a kétezer éves kultúránk egészét birtokolja tudásuk. Mint mondta, a Debreceni Egyetem bizonyos rangsorok alapján a legjobb, a költségvetési adatok, a külföldi és a magyar hallgatói létszám alapján pedig a legnagyobb magyar egyetemnek számít. Emlékeztetett rá, a cívisváros 1538-ban úgy döntött, hogy akadémikus felsőoktatási intézményt hoz létre, megalkotva a Debreceni Egyetem jogelődjét. Rámutatott, az egyetem nehézségek, háborúk és szabadságharcok idején is folyamatosan működött. Kitért arra is, a csaknem 500 év alatt az intézmény specialitásává vált, hogy együttműködött a várossal, az egyházzal, valamint a céhekkel és iparvállalatokkal egyaránt. Úgy véli, a mai napig ez a közös összetartás az, ami a város és az egyetem fejlődését is meghatározza. A Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepségén részt vett Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke is.
A Debreceni Egyetem mint nemzeti és egyetemes intézmény nem egyszerűen oktat, hanem nevel, formál, jellemet és közösséget épít. Ez a feladat ma egy haszonelvű, értékvesztett világban talán fontosabb, mint valaha
– hangsúlyozta beszédében Kossa György. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke úgy véli, az emberiség boldogulása, fejlődése béke, szeretet, kölcsönös tisztelet, oktatás, kutatás és innováció nélkül nem lehetséges. Mint fogalmazott, éppen ezért az egyetemet fenntartó alapítvány mindig ki fog állni az igazságosságért, a fiatalokért és a tudományért, hiszen a hallgatók a nemzet felemelkedésének zálogai. Az elnök szót ejtett az egyetem modellváltásának sikeréről, amely meglátása szerint nem csupán szerkezeti reform volt, hanem szellemi megújulás is.
A Debreceni Egyetem élt a lehetőségekkel Sulyok Tamás szerint
Sulyok Tamás beszédében elmondta, ha az ember közelebbről megvizsgálja a Debreceni Egyetemet, az egykor a Nagyerdei Campuson végzett hallgatókat, a hely szellemiségét, ráébred, milyen sok szálon fűződik az intézmény mindannyiunkhoz.
Debrecen, hazánk második legnépesebb városa mindig különleges helyet töltött be a magyar művelődés történetében. A Debreceni Egyetem egész Magyarország büszkesége, hatalmas tudományos spektrummal bír: 13 kart működtet a humántól a reál területig, az orvostudománytól a zeneművészetig
– méltatta az intézményt a köztársasági elnök. Sulyok Tamás rávilágított, Hatvani István ezen a helyen tanított elsőként kémiát, Sántha Kálmán itt állt ki betegei mellett a zűrzavaros időkben, de itt oktatott Karácsony Sándor is. Mint mondta, az ő történeteik remekül példázzák, hogy az egyetem tanárai nemcsak rendkívüli tudás birtokosai, hanem elkötelezett tagjai a közösségnek, és ebben a szellemi légkörben a múló évtizedek és évszázadok alatt diákok sokasága nevelkedett.
A köztársasági elnök szerint a Debreceni Egyetem ma virágkorát éli, vezetői tudtak élni az elmúlt 25 év strukturális lehetőségeivel, tovább építve az egyetem megbecsülését és kapcsolatrendszerét.
A beszédeket követően az elsőéves hallgatók ünnepélyes fogadalmat tettek, majd a Debreceni Egyetem és a város újonnan avatott polgárait Papp László köszöntötte. A polgármester szint Debrecenben az oktatás évszázadok óta a városhatárokon túlmutató, országos jelentőségű ügy, amely előmozdítja Debrecen és térségének erőteljes fejlődését.
Városunk történelme azt bizonyítja, hogy a tudásra és a műveltségre épített közösségek hosszú távon is képesek nemzetet, kultúrát és gazdaságot formálni
– véli Papp László. A polgármester hozzátette, a város nemcsak múltjában, hanem jelenében és jövőjében is az egyetemmel együtt építkezik. Mint mondta, a városba érkező nagy ipari szereplők, a kutatóintézetek, kulturális- és sportlétesítmények mind azt a célt szolgálják, hogy az itt tanuló hallgatók ne csak tudást, hanem tapasztalatot, nemzetközi kitekintést és közösségi élményt kapjanak.
Úgy véli, a fiatalok előtt sohasem állt annyi lehetőség Debrecenben, mint manapság. Hozzátette, a befektetett munka eredményességét a számok is alátámasztják, hiszen a 2025/26-os tanévben minden eddiginél több, 12 ezer elsőéves kezdi meg az egyetemen tanulmányait.
Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi üléseFotók: Vida Márton Péter
Németh Kevin, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke köszöntőjében kifejtette, az évnyitó szenátusi ülés arról szól, hogy csaknem félezer év örökségére visszatekintve erőt merítsenek a hallgatók. A díszvendégek felé fordulva elmondta, az ő jelenlétük a bizonyítéka, hogy az egyetem nem önmagában áll, hanem felelős része a városnak, az országnak és a nemzeti közösségnek. Hozzátette, az egyetem egy állandó értéket képvisel egy egyre változékonyabb, olykor turbulens világban. A diákokhoz címzett szavaiban kifejtette, a Debrecenben töltött évek nemcsak egy diplomát jelentenek számukra, hanem tudást és egy életre szóló útravalót is.
A rendezvényen kitüntetéseket és díjakat is átadtak. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Professzora címet elnyerte:
Biczó Gábor tanszékvezető, egyetemi tanár, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar tudományos dékánhelyettese
Magura Tibor, a Természettudományi és Technológiai Kar Ökológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára
Baran Sándor tanszékvezető, egyetemi tanár, az Informatikai Kar tudományos és pályázati dékánhelyettese.
Juhász Zsuzsa Életműdíjat az egyetem Klinikai Központ Ápolási Bizottsága – Juhász Zsuzsa családjának javaslatát is figyelembe véve – az egészségügyben eltöltött négy évtizedes lelkiismeretes, áldozatkész és példamutató munkája elismeréseként Borók József Ferencné szonográfus szakasszisztens részére adományozta.
A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának küldött gyűlése által alapított Pro Auditoribus Universitatis Debreceniensis Díjat a hallgatók érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezető tevékenységért Forisek Péter, a Pedagógusképző Központ főigazgatója vehette át.
A Debreceni Egyetem rektora az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat vezetésében végzett, az egyetemi diák-közélet fejlődéséért kifejtett eredményes munkája elismeréséül Pro Universitate Juventutis kitüntetést adományozott Csont István, korábbi EHÖK elnök és Vincze Éva, Hallgatói és Doktorandusz Képviselet korábbi elnöke részére.
A Debreceni Egyetem Alumni díját, mely a Debreceni Egyetemmel szoros tudományos vagy szakmai kapcsolatot ápoló szervezetek részére adományozható, a Tranzit-Ker Zrt. érdemelte ki. A díjat Szabó Ákos ügyvezető vette át.
