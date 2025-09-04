Nagy volt a baj a hajdú-bihari strandon, hamar kellett a segítség!

Megható történetet osztottak meg az egyik hajdúnánási Facebook-csoportban: egy férfi rosszul lett a gyógyfürdő területén. A bejegyzés szerzője, a feleség szerint a férfinak szívproblémái voltak.

Rosszul lett egy férfi a hajdúnánási strandon, a dolgozók segítettek

Forrás: illusztráció/MW-archív

Csillagos ötös beírva! Tegnap férjemnek szívproblémája volt, és rosszul lett a fürdő területén, az egészségügyi dolgozóktól kezdve a recepcióson át a pénztárosig mindenki segítségünkre sietett. Vizet hoztak, mentőt hívtak, stb. Köszönöm szépen!

– írja a bejegyzés szerzője. A poszt alatt azóta rengeteg pozitív reakció érkezett.

