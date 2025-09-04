2 órája
Nagy volt a baj a hajdú-bihari strandon, hamar kellett a segítség!
Egy férfi rosszul lett a gyógyfürdő területén. A strand dolgozói segítettek neki.
Megható történetet osztottak meg az egyik hajdúnánási Facebook-csoportban: egy férfi rosszul lett a gyógyfürdő területén. A bejegyzés szerzője, a feleség szerint a férfinak szívproblémái voltak.
Csillagos ötös beírva! Tegnap férjemnek szívproblémája volt, és rosszul lett a fürdő területén, az egészségügyi dolgozóktól kezdve a recepcióson át a pénztárosig mindenki segítségünkre sietett. Vizet hoztak, mentőt hívtak, stb. Köszönöm szépen!
– írja a bejegyzés szerzője. A poszt alatt azóta rengeteg pozitív reakció érkezett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelhet:
Eddig nem figyelték a kamerák, de szeptembertől minden megváltozik – cudar világ jön az autósokra!
Megvan a pontos dátum: ekkortól lesz fizetős a parkolás a Malomparkban