szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Nagy volt a baj a hajdú-bihari strandon, hamar kellett a segítség!

Címkék#gyógyfürdő#mentő#segítség#hajdúnánás

Egy férfi rosszul lett a gyógyfürdő területén. A strand dolgozói segítettek neki.

Haon.hu

Megható történetet osztottak meg az egyik hajdúnánási Facebook-csoportban: egy férfi rosszul lett a gyógyfürdő területén. A bejegyzés szerzője, a feleség szerint a férfinak szívproblémái voltak. 

Rosszul lett egy férfi a hajdúnánási strandon, a dolgozók segítettek
Rosszul lett egy férfi a hajdúnánási strandon, a dolgozók segítettek
Forrás: illusztráció/MW-archív

Csillagos ötös beírva! Tegnap férjemnek szívproblémája volt, és rosszul lett a fürdő területén, az egészségügyi dolgozóktól kezdve a recepcióson át a pénztárosig mindenki segítségünkre sietett. Vizet hoztak, mentőt hívtak, stb. Köszönöm szépen!

– írja a bejegyzés szerzője. A poszt alatt azóta rengeteg pozitív reakció érkezett. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu