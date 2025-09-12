57 perce
Sorra zárnak be a hajdú-bihari strandok, de van, amelyik még kitart!
A nyár végével a megye strandjai fokozatosan készülnek a téli időszakra – de nem mindegyik ugyanakkor húzza le a rolót. A legtöbb strand szeptember folyamán bezárja hidegvizes medencéit, míg a termál- és gyógyvizes részlegek továbbra is várják a vendégeket.
Míg néhány fürdő már augusztus végén lezárta a nyári szezont, mások egészen szeptember végéig, sőt, október elejéig nyitva tartanak – legalábbis, ha az időjárás engedi. Érdemes tehát tájékozódni, hogy kedvenc strandunkon meddig élvezhetjük még a napsütést és a hideg vizes pancsolást. Mutatjuk a hajdú-bihari strandok nyitvatartásait!
Így alakul a hajdúszoboszlói strand nyitvatartása
Jó hír a hajdúszoboszlói fürdőzőknek: a Hungarospa strandfürdője egészen szeptember 30-ig fogadja a vendégeket, minden nap 9-től 18 óráig. Ez a megye legtovább nyitva tartó strandfürdője, így aki még szeretné kihasználni az őszi napsütéses meleget, annak érdemes ide látogatnia. Igaz, az Aquapark és a Prémium Zóna már augusztus 31-én bezárt, de a hagyományos strandmedencék továbbra is üzemelnek.
Kevésbé szerencsések a debreceniek, ugyanis az Aquaticum Strand már szeptember 7-én befejezte az idei szezont. Ugyanezen a napon zárt be a SZUSZ Park strandja és a Balmazújvárosi Kamilla Fürdő hideg vizes része is.
Szeptember közepén jön a bezárási hullám a hajdú-bihari strandokon
Több fürdő szeptember közepén zárja kapuit. A Hajdúböszörményi Bocskai Strand szeptember 14-én búcsúzik a nyártól, míg a Nádudvari Gyógyfürdő és a Tiszacsegei Termálstrand szeptember 15-ig tartanak nyitva. Utóbbi esetében fontos tudni, hogy szeptember 15-től már csak hétvégén lesz nyitva a fürdő, és a hideg vizes rész teljesen bezár.
Érdekes a Püspökladányi Sárrét Kincse Gyógyfürdő megoldása: itt fokozatosan zárják be a medencéket. A gyermekmedence már szeptember 1-jén bezárt, az úszó- és tanmedencét pedig szeptember 21-én zárják le. A meleg vizes gyógymedencék azonban továbbra is nyitva maradnak.
Termálvizes medencék egész évben
Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb fürdő esetében csak a hideg vizes, strand jellegű részek zárnak be. A Berettyóújfalui Bihari Termálliget például augusztus 31-én bezárta ugyan a hideg vizes medencéket, de két kültéri termálmedencéje és egy jacuzzija továbbra is várja a vendégeket.
Hasonló a helyzet Polgáron is, ahol augusztus 31-én szintén bezártak a hideg vizes medencék, de a termálfürdő része még októberben is nyitva tart, igaz, csak pénteken, szombaton és vasárnap.
A debreceni Kerekestelepi Termálfürdő és Kemping esetében a hideg vizes rész még egy-két hétig lesz használható az időjárástól függően, de a gyógyfürdők egész évben üzemelnek.
Az időjárás is meghatározza a strandok nyitvatartását
Nem minden fürdő tudott adni pontos záródátumot. A Hajdúnánási Gyógyfürdő például októberig biztosan nyitva tart, de a pontos bezárási időpontról még nem döntöttek. A Kabai Városi Strand és Gyógyfürdő szeptember végéig teljes kapacitással üzemel, októbertől pedig az időjárás függvényében tartják nyitva a hideg vizes medencéket.
A Hajdúdorogi Strandfürdőről nem sikerült információt szereznünk a bezárás időpontjáról.
Még van idő a strandolásra
Aki tehát még szeretne megmártózni a nyár végén, avagy az ősz elején, annak még van lehetősége. A hajdúszoboszlói strand szeptember végéig biztosan jó választás, de több kisebb fürdő is nyitva tart még néhány hétig. Érdemes azonban előre tájékozódni, hiszen rossz idő esetén a fürdők korábban is bezárhatnak.
A termálmedencék szerelmesei pedig megnyugodhatnak: számukra nincs szezonvég, hiszen a meleg gyógyvizes medencék szinte mindenhol egész évben várják a pihenni vágyókat.
