Sorra zárnak be a hajdú-bihari strandok, de van, amelyik még kitart!

Míg néhány fürdő már augusztus végén lezárta a nyári szezont, mások egészen szeptember végéig, sőt, október elejéig nyitva tartanak – legalábbis, ha az időjárás engedi. Érdemes tehát tájékozódni, hogy kedvenc strandunkon meddig élvezhetjük még a napsütést és a hideg vizes pancsolást. Mutatjuk a hajdú-bihari strandok nyitvatartásait!

Nincs ok a csüggedésre: a Hungarospa strandja még mindig nyitva tart!

Forrás: MW-archív

Így alakul a hajdúszoboszlói strand nyitvatartása

Jó hír a hajdúszoboszlói fürdőzőknek: a Hungarospa strandfürdője egészen szeptember 30-ig fogadja a vendégeket, minden nap 9-től 18 óráig. Ez a megye legtovább nyitva tartó strandfürdője, így aki még szeretné kihasználni az őszi napsütéses meleget, annak érdemes ide látogatnia. Igaz, az Aquapark és a Prémium Zóna már augusztus 31-én bezárt, de a hagyományos strandmedencék továbbra is üzemelnek.

Kevésbé szerencsések a debreceniek, ugyanis az Aquaticum Strand már szeptember 7-én befejezte az idei szezont. Ugyanezen a napon zárt be a SZUSZ Park strandja és a Balmazújvárosi Kamilla Fürdő hideg vizes része is.

Az Aquaticum strandja már sajnos bezárta kapuit erre az évre

Forrás: MW-archív

Szeptember közepén jön a bezárási hullám a hajdú-bihari strandokon

Több fürdő szeptember közepén zárja kapuit. A Hajdúböszörményi Bocskai Strand szeptember 14-én búcsúzik a nyártól, míg a Nádudvari Gyógyfürdő és a Tiszacsegei Termálstrand szeptember 15-ig tartanak nyitva. Utóbbi esetében fontos tudni, hogy szeptember 15-től már csak hétvégén lesz nyitva a fürdő, és a hideg vizes rész teljesen bezár.

Érdekes a Püspökladányi Sárrét Kincse Gyógyfürdő megoldása: itt fokozatosan zárják be a medencéket. A gyermekmedence már szeptember 1-jén bezárt, az úszó- és tanmedencét pedig szeptember 21-én zárják le. A meleg vizes gyógymedencék azonban továbbra is nyitva maradnak.

Termálvizes medencék egész évben

Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb fürdő esetében csak a hideg vizes, strand jellegű részek zárnak be. A Berettyóújfalui Bihari Termálliget például augusztus 31-én bezárta ugyan a hideg vizes medencéket, de két kültéri termálmedencéje és egy jacuzzija továbbra is várja a vendégeket.

Hasonló a helyzet Polgáron is, ahol augusztus 31-én szintén bezártak a hideg vizes medencék, de a termálfürdő része még októberben is nyitva tart, igaz, csak pénteken, szombaton és vasárnap.

A debreceni Kerekestelepi Termálfürdő és Kemping esetében a hideg vizes rész még egy-két hétig lesz használható az időjárástól függően, de a gyógyfürdők egész évben üzemelnek.