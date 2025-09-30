1 órája
Emléktáblát avattak a magyar bajnok kézilabdázó tiszteletére Hajdúszoboszlón
Hajdúszoboszló díszpolgára még áprilisban hunyt el. Megemlékeztek Sterbinszky Amália életéről és sikereiről.
Egy kiváló sportolóra, városunk szülöttére és díszpolgárára emlékeztünk, aki éppen ezen a napon 75 évvel ezelőtt született, de már sajnos nincs közöttünk – kezdte közösségi média oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere Sterbinszky Amália, a magyar válogatott kézilabdázója kapcsán, aki 2025. április 3-án hunyt el tragikus hirtelenséggel. A tizenegyszeres magyar bajnok emléktábláját szeptember 29-én, hétfőn avatták fel Hajdúszoboszlón.
Megemlékeztek Sterbinszky Amália magyar bajnok kézilabdázóról
Sterbinszky Amália több évtizedes, páratlan kézilabda karrierje után idén hunyt el Koppenhágában, és szeptember 29-én, hétfőn délelőtt avatták emléktábláját Hajdúszoboszlón, a Hősök terén. Mint írja a város polgármestere, a megemlékezésen elhangzó beszédekben felidézték a kézilabdázó sportsikereit, de dr. Iglódi Endre, a Magyar Olimpiai Akadémia volt elnöke korábban kevésbé ismert történeteket is felelevenített a bajnok életéből.
Az emléktábla felavatása után koszorúkat is helyeztek el a helyszínen az egybegyűltek, akik között ott voltak a sportoló hozzátartozói is, valamint Hodosi Lajos a Vasas SC képviseletében, Maczik Erika, Nádudvar polgármestere, valamint Vadász Ferenc, Püspökladány polgármestere.
Sterbinszky Amália emlékét városunk a jövőben is őrizni fogja, amelyhez ez a ma állított emléktábla is hozzájárul!
– zárta gondolatait Czeglédi Gyula.
Ajánljuk még: