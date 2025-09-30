Emléktáblát avattak a magyar bajnok kézilabdázó tiszteletére Hajdúszoboszlón

Egy kiváló sportolóra, városunk szülöttére és díszpolgárára emlékeztünk, aki éppen ezen a napon 75 évvel ezelőtt született, de már sajnos nincs közöttünk – kezdte közösségi média oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere Sterbinszky Amália, a magyar válogatott kézilabdázója kapcsán, aki 2025. április 3-án hunyt el tragikus hirtelenséggel. A tizenegyszeres magyar bajnok emléktábláját szeptember 29-én, hétfőn avatták fel Hajdúszoboszlón.

Felavatták Sterbinszky Amália emléktábláját Hajdúszoboszlón

Forrás: Czeglédi Gyula / Facebook

Megemlékeztek Sterbinszky Amália magyar bajnok kézilabdázóról

Sterbinszky Amália több évtizedes, páratlan kézilabda karrierje után idén hunyt el Koppenhágában, és szeptember 29-én, hétfőn délelőtt avatták emléktábláját Hajdúszoboszlón, a Hősök terén. Mint írja a város polgármestere, a megemlékezésen elhangzó beszédekben felidézték a kézilabdázó sportsikereit, de dr. Iglódi Endre, a Magyar Olimpiai Akadémia volt elnöke korábban kevésbé ismert történeteket is felelevenített a bajnok életéből.

Az emléktábla felavatása után koszorúkat is helyeztek el a helyszínen az egybegyűltek, akik között ott voltak a sportoló hozzátartozói is, valamint Hodosi Lajos a Vasas SC képviseletében, Maczik Erika, Nádudvar polgármestere, valamint Vadász Ferenc, Püspökladány polgármestere.

Sterbinszky Amália emlékét városunk a jövőben is őrizni fogja, amelyhez ez a ma állított emléktábla is hozzájárul!

– zárta gondolatait Czeglédi Gyula.

