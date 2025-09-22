szeptember 22., hétfő

Helyi közélet

1 órája

UFÓ-k lepték el a hajdú-bihari települést? Még a környéket is lezárták! - fotóval, videóval

Címkék#fejlesztés#sportpálya#Báránd

A polgármester is reagált. A település sportpályájának felújításához nem volt elég az emberi munka...

Haon.hu

Vicces posztban számolt be a bárándi sportpálya felújításának üteméről Kovács Miklós polgármester hétfőn: a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében ugyanis azt írja, hogy UFO-k jelentek meg a pálya környékén, ezért lezárták a hivatal kapuját hétfőn és kedden, ott nem lehet átmenni. A polgármester kéri továbbá az emberek megértését és türelmét. 

UFO-k érkeztek a bárándi sportpálya felújítására?
Forrás: Facebook/Kovács Miklós

A felújítás a Versenyképes Járások Program keretein belül közel 20 millió forintból valósul meg. A programon 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a település, az önkormányzat pedig 4,5 millió forintot tett hozzá. Az egyik hozzászólásában a polgármester hangsúlyozza, hogy egyelőre a foci, valamint a kosárpálya lesz felfestve. 

A munkálatokról korábban egy videót is közzétettek, amit itt tudtok megnézni:

Ez is érdekelhet:

 

 

