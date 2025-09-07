Helyi közélet
2 órája
Megújult az egyik hajdú-bihari település sportcsarnoka – fotók!
Modernebb körülmények a derecskei intézményben. Megújult a városi sportcsarnok küzdőtere.
Megújult a Derecskei Városi Sportcsarnok küzdőtere – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Mint írták, befejeződött a küzdőtér belső festése és elkészült a lapostető teljes vízszigetelése.
Bíznak benne, hogy az új, tiszta és modern környezet nemcsak esztétikusabb, hanem még inspirálóbb is lesz a sportolásra és a jövőbeni rendezvényekre.
3 órája
Sulyok Tamás: a Debreceni Egyetem egész Magyarország büszkesége
6 órája
Rengeteg helyen szünetel ez a fontos szolgáltatás Hajdú-Biharban, mutatjuk a listát!
