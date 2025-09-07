szeptember 7., vasárnap

Helyi közélet

2 órája

Megújult az egyik hajdú-bihari település sportcsarnoka – fotók!

Címkék#fejlesztés#Derecske#sportcsarnok

Modernebb körülmények a derecskei intézményben. Megújult a városi sportcsarnok küzdőtere.

Haon.hu

Megújult a Derecskei Városi Sportcsarnok küzdőtere – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Mint írták, befejeződött a küzdőtér belső festése és elkészült a lapostető teljes vízszigetelése. 

Megújult a Derecskei Városi Sportcsarnok küzdőtere
Megújult a Derecskei Városi Sportcsarnok küzdőtere
Forrás: Facebook / Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Bíznak benne, hogy az új, tiszta és modern környezet nemcsak esztétikusabb, hanem még inspirálóbb is lesz a sportolásra és a jövőbeni rendezvényekre. 

 

