Megújult az egyik hajdú-bihari település sportcsarnoka – fotók!

Megújult a Derecskei Városi Sportcsarnok küzdőtere – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Mint írták, befejeződött a küzdőtér belső festése és elkészült a lapostető teljes vízszigetelése.

Megújult a Derecskei Városi Sportcsarnok küzdőtere

Forrás: Facebook / Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Bíznak benne, hogy az új, tiszta és modern környezet nemcsak esztétikusabb, hanem még inspirálóbb is lesz a sportolásra és a jövőbeni rendezvényekre.