Taroltak a hajdú-bihariak, esélyt sem adtak az ellenfeleknek a nemzetközi sírásóversenyen

Ebben az évben Szekszárdon, az Alsóvári temetőben rendeztek nemzetközi sírásóversenyt, amelyen idén összesen 17 magyar, 2 cseh, 1 szerb és 1 orosz csapat mérte össze az erejét – számolt be róla a teol.hu. Mint írták, szabályzat szerint a versenynek otthont adó település csapata soha nem indul, így szekszárdi nevezés nem érkezett, ellenben Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény és Debrecen is képviselte, méghozzá nem is akárhogy!

Ismét nemzetközi sírásóversenyt rendeztek

Forrás: Mártonfai Dénes / teol.hu

Az idén ugyanis immár harmadik alkalommal a hajdúböszörményi Paraklétosz Nonprofit Kft. I. csapata, Kiss László és Nagy Róbert szerezte meg a bajnoki címet. A feladatot 1 óra 33 perc 20 másodperc alatt sikerült megoldaniuk. Mint mondták, külön nem készülnek, a mindennapi munkájuk során szerzett rutinjuknak köszönhetik sikerüket.