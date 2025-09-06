2 órája
Taroltak a hajdú-bihariak, esélyt sem adtak az ellenfeleknek a nemzetközi sírásóversenyen
A hajdúböszörményi párost egyszerűen lehetetlen legyőzni. A debreceni versenyzők is remekeltek a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE) által szervezett nemzetközi sírásóversenyen.
Ebben az évben Szekszárdon, az Alsóvári temetőben rendeztek nemzetközi sírásóversenyt, amelyen idén összesen 17 magyar, 2 cseh, 1 szerb és 1 orosz csapat mérte össze az erejét – számolt be róla a teol.hu. Mint írták, szabályzat szerint a versenynek otthont adó település csapata soha nem indul, így szekszárdi nevezés nem érkezett, ellenben Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény és Debrecen is képviselte, méghozzá nem is akárhogy!
Az idén ugyanis immár harmadik alkalommal a hajdúböszörményi Paraklétosz Nonprofit Kft. I. csapata, Kiss László és Nagy Róbert szerezte meg a bajnoki címet. A feladatot 1 óra 33 perc 20 másodperc alatt sikerült megoldaniuk. Mint mondták, külön nem készülnek, a mindennapi munkájuk során szerzett rutinjuknak köszönhetik sikerüket.
A sírásó is ember – vallja a böszörményi győztes csapat
A második helyen Herceg Gyula és Mizda J. Tamás, a Székesfehérvár Városgondnokság párosa végzett, ők 1 óra 37 perc 30 másodperc végeztek. A dobogó harmadik fokára pedig szintén egy hajdú-bihari csapat állhatott fel, a debreceni AKSD „Csontbrigád” csapat 1 óra 53 perc 55 másodperc alatt teljesítette a feladatot.
Ez a feladat a sírásóversenyen
A verseny során a csapatoknak egy 0,8x2x1,6 méteres, összesen 2,5 köbméternyi földet kellett kiásniuk két órás szintidő alatt, majd a második feladatban 15 perc alatt visszahantolni. A megmérettetés nemcsak fizikai erőt, hanem nagyfokú precizitást is kívánt, hiszen a gödör méretpontosságát külön értékelte a zsűri.
A versenyen készült képeket a teol.hu-n nézhetik meg:
