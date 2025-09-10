szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

24°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyitás

54 perce

Új üzletet nyit a népszerű, szuperolcsó ruhabolt Hajdú-Biharban, a pontos dátum is megvan!

Címkék#Sinsay#üzlet#Hajdúsámson

Ez aztán a szuper hír, imádni fogják a helyiek! Hamarosan megnyitja új üzletét a Sinsay Hajdú-Biharban, így az üzlet már 4 helyszínen lesz jelen a vármegyében.

Nagy Emese
Új üzletet nyit a népszerű, szuperolcsó ruhabolt Hajdú-Biharban, a pontos dátum is megvan!

Az új Sinsay-üzletnek sokan fognak örülni Hajdúsámsonban

Forrás:  MW-archív

A sejtéseink beigazolódtak, még ebben a hónapban megnyit az egyik legnépszerűbb márkabolt Hajdú-Biharban. Májusban írtunk arról, hogy üzletvezetőt keres a Sinsay új hajdúsámsoni üzletébe, és már a pontos időpont, helyszín is ismert. A Sinsay-üzlet szeptember 24-én, szerdán nyitja meg kapuit vásárlói előtt Hajdúsámsonban, a Retail Parkban (Kiscsere utca 3.) – erről az üzletlánc oldalán tájékozódtunk. Az új Sinsay-üzlet a 4. lesz Hajdú-Biharban, Debrecenben 2 boltja, míg Hajdúszoboszlón egy várja a vásárlókat.

sinsay
A Sinsay nyit üzletet Hajdúsámsonban
Forrás:  Shutterstock

Nyit a Sinsay Hajdúsámsonban

Nemcsak Hajdúsámsonban nyitja következő üzletét a Magyarországon immáron 69 üzlettel rendelkező lengyel divatmárka, ugyanis a pécsieket is megörvendeztetik olcsó, mégis divatos ruhaneműivel. A 2013-ban alapított üzletlánc főként a tiniket és a 20-as éveiben járó fiatalokat célozza meg gazdag választékával, amely a trendi alkalmi és hétköznapi ruhától a cipőn és dekoráción át a lakberendezési tárgyakig és edzőtermi kiegészítőkig terjed, de található kínálatában irodaszer és elektronikai cikk is.

A sámsoni üzlet a tavaly év végén átadott S BOX bevásárlóközpontban kap helyet, ahol többek között júniusban Lidl nyílt.

A jó hírekből sosem elég, mint megírtuk, újabb világmárka nyit üzletet Debrecenben, olyan, amilyen még soha nem volt a városban. 

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu