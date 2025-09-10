Új üzletet nyit a népszerű, szuperolcsó ruhabolt Hajdú-Biharban, a pontos dátum is megvan!

A sejtéseink beigazolódtak, még ebben a hónapban megnyit az egyik legnépszerűbb márkabolt Hajdú-Biharban. Májusban írtunk arról, hogy üzletvezetőt keres a Sinsay új hajdúsámsoni üzletébe, és már a pontos időpont, helyszín is ismert. A Sinsay-üzlet szeptember 24-én, szerdán nyitja meg kapuit vásárlói előtt Hajdúsámsonban, a Retail Parkban (Kiscsere utca 3.) – erről az üzletlánc oldalán tájékozódtunk. Az új Sinsay-üzlet a 4. lesz Hajdú-Biharban, Debrecenben 2 boltja, míg Hajdúszoboszlón egy várja a vásárlókat.

A Sinsay nyit üzletet Hajdúsámsonban

Forrás: Shutterstock

Nyit a Sinsay Hajdúsámsonban

Nemcsak Hajdúsámsonban nyitja következő üzletét a Magyarországon immáron 69 üzlettel rendelkező lengyel divatmárka, ugyanis a pécsieket is megörvendeztetik olcsó, mégis divatos ruhaneműivel. A 2013-ban alapított üzletlánc főként a tiniket és a 20-as éveiben járó fiatalokat célozza meg gazdag választékával, amely a trendi alkalmi és hétköznapi ruhától a cipőn és dekoráción át a lakberendezési tárgyakig és edzőtermi kiegészítőkig terjed, de található kínálatában irodaszer és elektronikai cikk is.

A sámsoni üzlet a tavaly év végén átadott S BOX bevásárlóközpontban kap helyet, ahol többek között júniusban Lidl nyílt.