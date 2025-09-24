4 órája
Nem kis elismerésben részesült a Debreceni Egyetem rektora
A vármegye gazdaságáért végzett két évtizedes munkájáért vehette át elismerését. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara legnagyobb kitüntetését, a Sesztina-díjat érdemelte ki Szilvássy Zoltán.
Sesztina-díjjal ismerték el a Debreceni Egyetem rektorának kimagasló munkáját, melyet a vármegye gazdaságáért végzett az elmúlt két évtizedben. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBMKIK) legnagyobb kitüntetését a debreceni szervezet 175. évfordulójából tartott ünnepségén vehette át Szilvássy Zoltán – olvasható az unideb.hu-n.
A Sesztina-díjat a megye gazdaságáért végzett kimagasló munka elismeréseként adják
Szilvássy Zoltán már több mint húsz éve szoros együttműködésben dolgozik a vármegyei iparkamarával. Bármilyen kutatómunkát végzett az egyetemen, mindig elsődleges volt számára az adott eredmény gazdasági hasznosulása, piacra vitele – hívták fel a figyelmet abban a méltatásban, mely a Sesztina-díj odaítélése kapcsán hangzott el kedden a Debreceni Egyetem Aulájában tartott ünnepségen.
A HBMKIK legnagyobb kitüntetését a vármegye gazdaságáért végzett kimagasló munka elismeréseként kapta meg a Debreceni Egyetem rektora, aki jelentősen hozzájárult a térség gazdasági fejlődéséhez. Ennek jó példái voltak az elmúlt 17 évben létrejött klaszterek és az azokhoz kapcsolódó projekttársaságok, valamint a megvalósult kutatási eredmények, amelyekre valós piaci igény mutatkozott. A hármas, a négyes és az ötös hélix innovációs modell Szilvássy Zoltán révén gyakorlattá vált. Irányítása alatt – vezető munkatársaival szoros együttműködésben – a Debreceni Egyetem soha nem látott fejlődésen megy keresztül.
A Debreceni Egyetem jelenleg a legjobb magyar felsőoktatási intézmény a QS világranglista alapján. Ebben óriási jelentősége van annak a hármas vagy manapság már inkább négyes szövetségnek, amellyel együttműködik az intézmény: a város, az egyház, az iparvállalatok és a pénzintézetek. Büszke vagyok arra, hogy a kamara, a város, az egyház és az egyetem az iparvállalatokkal együtt ilyen unikális egységet tudott létrehozni Kelet-Magyarországon, ami azt gondolom, a jövő fejlődésének a szilád alapja
– emelte ki köszöntőjében a rektor.
Szilvássy Zoltán hozzátette: a Debreceni Egyetemnek az a kötelessége, hogy ebben a régióban a harmóniát megteremtse, a tudást biztosítsa, az oktatást partnereivel egységesítse, és ehhez hozzátartozik az is, hogy az egyházzal kommunikáljon.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is ennek a szoros és konstruktív együttműködésnek tulajdonítja a szervezet 175 éves eredményes múltját, illetve ebben látja a jövőjét is.
Debrecen az elmúlt években új időszámítást kezdett, hiszen hatalmas tőkemennyiség és globális cégek érkeztek, melyek új technológiát, új munkakultúrát, új innovációs szemléletet és keresetet hoztak a városba és a térségbe. Ezért a jövőre nézve jelentősnek tartjuk a digitális tudás megszerzését, a korszerű tudást és gyakorlatot adó szakképzést, a gazdaság igényeit kielégítő, felkészült szakemberek biztosítását minden szinten. Emellett rendkívül fontos, hogy minél több, az egyetem szellemi kapacitásán és tudásán alapuló nemzetközi és versenyképes nemzeti vállalkozás alakuljon ki. Ennek érdekében továbbra is közösen és aktívan kell építenünk a jövőt
– hangsúlyozta beszédében Miklóssy Ferenc.
A rendezvény további részleteiről, köztük Papp László polgármester és Orbán Viktor miniszterelnök üzenetéről, valamint az ünnepségen átadott elismerésekről az unideb.hu-n olvashatnak bővebben.
