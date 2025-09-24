Nem kis elismerésben részesült a Debreceni Egyetem rektora

Sesztina-díjjal ismerték el a Debreceni Egyetem rektorának kimagasló munkáját, melyet a vármegye gazdaságáért végzett az elmúlt két évtizedben. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBMKIK) legnagyobb kitüntetését a debreceni szervezet 175. évfordulójából tartott ünnepségén vehette át Szilvássy Zoltán – olvasható az unideb.hu-n.

Szilvássy Zoltán már több mint húsz éve szoros együttműködésben dolgozik a vármegyei iparkamarával. Bármilyen kutatómunkát végzett az egyetemen, mindig elsődleges volt számára az adott eredmény gazdasági hasznosulása, piacra vitele – hívták fel a figyelmet abban a méltatásban, mely a Sesztina-díj odaítélése kapcsán hangzott el kedden a Debreceni Egyetem Aulájában tartott ünnepségen.

A HBMKIK legnagyobb kitüntetését a vármegye gazdaságáért végzett kimagasló munka elismeréseként kapta meg a Debreceni Egyetem rektora, aki jelentősen hozzájárult a térség gazdasági fejlődéséhez. Ennek jó példái voltak az elmúlt 17 évben létrejött klaszterek és az azokhoz kapcsolódó projekttársaságok, valamint a megvalósult kutatási eredmények, amelyekre valós piaci igény mutatkozott. A hármas, a négyes és az ötös hélix innovációs modell Szilvássy Zoltán révén gyakorlattá vált. Irányítása alatt – vezető munkatársaival szoros együttműködésben – a Debreceni Egyetem soha nem látott fejlődésen megy keresztül.

A Debreceni Egyetem jelenleg a legjobb magyar felsőoktatási intézmény a QS világranglista alapján. Ebben óriási jelentősége van annak a hármas vagy manapság már inkább négyes szövetségnek, amellyel együttműködik az intézmény: a város, az egyház, az iparvállalatok és a pénzintézetek. Büszke vagyok arra, hogy a kamara, a város, az egyház és az egyetem az iparvállalatokkal együtt ilyen unikális egységet tudott létrehozni Kelet-Magyarországon, ami azt gondolom, a jövő fejlődésének a szilád alapja

– emelte ki köszöntőjében a rektor.

Szilvássy Zoltán hozzátette: a Debreceni Egyetemnek az a kötelessége, hogy ebben a régióban a harmóniát megteremtse, a tudást biztosítsa, az oktatást partnereivel egységesítse, és ehhez hozzátartozik az is, hogy az egyházzal kommunikáljon.