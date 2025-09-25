Olyan KRESZ-módosítás jöhet, ami minden városi autós életét megkeseríti majd!

Számos témát érintett Lázár János a szeptemberi Közlekedésinfón, az építési és közlekedési miniszter a csaknem három órás, a vasúti és közlekedési aktualitások mentén többek között arról is beszélt, nem tartja elképzelhetetlennek a városokon belül a sebességhatárokat csökkentését, míg a városhatáron kívül többek közt a teherautók számára 10 kilométer per órával növelnék a megengedett sebességet.

Torlódást okozna a sebességhatár csökkentése

Forrás: Napló-archív

Mint mondta, a közhiedelemmel ellentétben a halálos kimenetelű közúti balesetek egyharmadáért felel a sebesség határ túllépése, hozzátette, az elsőbbség meg nem adása a fő ok.

Habár a városi közlekedés szabályozása csak lehetőségként merül fel, része lehet annak a nemzeti konzultációnak, amely során a lakossággal egyeztetnének a KRESZ 2026-os szeptemberi módosítását megelőzően. Ennek oka, hogy több kérdésben – például a sebességhatárok növelésében az autópályákon – nincs egyetértés. A lakott területen belüli sebesség csökkentése nem először történne meg, 1993 márciusa előtt még 60 kilométer per óra volt a személygépkocsik maximálisan megengedett sebessége, ezt követően lépett hatályba a jelenleg is érvényes, 50 kilométeres óránkénti sebesség.

A lakott területen belüli sebesség csökkentése nem először történne meg

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Nem lenne szerencsés a szélesebb utakon korlátozni a sebességhatárt

A Haon Horváth László gépjárművezető szakoktatót kérdezte, milyen hatással lehetne a lakott területen belüli maximális sebesség mérséklése a debreceni közlekedésre. A szakember nem tartaná szerencsésnek a sebességhatár általános csökkentését városon belül. Szerinte sokkal inkább az lehet valós megoldás, hogy útviszonyokra, -szélességre és útminőségre lebontva, szakaszosan lenne meghatározva a maximális sebesség.

Egyes útszakaszokon büntetés lenne 40-nel menni Debrecenben. Például a Böszörményi úton, a Kassai úton vagy egy szélesebb útszakaszon felesleges lenne a korlátozás. Különösen a kiskörúton, ahol jelenleg 60 a megengedett sebesség

– mondta. Megemlítette, van olyan település, ahol már bevezettetek hasonlót: Vácon például a várostáblán belül már legfeljebb 40-nel lehet közlekedni. Szerinte ez azonban nem lenne célravezető, mivel az emberek gyakran még az 50 kilométer per órás sebességet sem tartják be Debrecenben, nemhogy a 40-et.