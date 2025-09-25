szeptember 25., csütörtök

KRESZ-módosítás

1 órája

Olyan KRESZ-módosítás jöhet, ami minden városi autós életét megkeseríti majd!

Címkék#debrecen#közlekedés#sebességhatár

Debreceni szakértőt kérdeztünk arról, milyen következménye lenne a forgalomra nézve a korlátozásnak. Jövőre akár szóba is jöhet a maximális sebességhatár csökkentése várostáblán belül.

Hajnal László

Számos témát érintett Lázár János a szeptemberi Közlekedésinfón, az építési és közlekedési miniszter a csaknem három órás, a vasúti és közlekedési aktualitások mentén többek között arról is beszélt, nem tartja elképzelhetetlennek a városokon belül a sebességhatárokat csökkentését, míg a városhatáron kívül többek közt a teherautók számára 10 kilométer per órával növelnék a megengedett sebességet.

forgalom, sebességhatár, debrecen
Torlódást okozna a sebességhatár csökkentése
Forrás:  Napló-archív

Mint mondta, a közhiedelemmel ellentétben a halálos kimenetelű közúti balesetek egyharmadáért felel a sebesség határ túllépése, hozzátette, az elsőbbség meg nem adása a fő ok.

Habár a városi közlekedés szabályozása csak lehetőségként merül fel, része lehet annak a nemzeti konzultációnak, amely során a lakossággal egyeztetnének a KRESZ 2026-os szeptemberi módosítását megelőzően. Ennek oka, hogy több kérdésben – például a sebességhatárok növelésében az autópályákon – nincs egyetértés. A lakott területen belüli sebesség csökkentése nem először történne meg, 1993 márciusa előtt még 60 kilométer per óra volt a személygépkocsik maximálisan megengedett sebessége, ezt követően lépett hatályba a jelenleg is érvényes, 50 kilométeres óránkénti sebesség.

VMP20250901_iskolakezdés_forgalom_HAON_022
A lakott területen belüli sebesség csökkentése nem először történne meg
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nem lenne szerencsés a szélesebb utakon korlátozni a sebességhatárt

A Haon Horváth László gépjárművezető szakoktatót kérdezte, milyen hatással lehetne a lakott területen belüli maximális sebesség mérséklése a debreceni közlekedésre. A szakember nem tartaná szerencsésnek a sebességhatár általános csökkentését városon belül. Szerinte sokkal inkább az lehet valós megoldás, hogy útviszonyokra, -szélességre és útminőségre lebontva, szakaszosan lenne meghatározva a maximális sebesség.

Egyes útszakaszokon büntetés lenne 40-nel menni Debrecenben. Például a Böszörményi úton, a Kassai úton vagy egy szélesebb útszakaszon felesleges lenne a korlátozás. Különösen a kiskörúton, ahol jelenleg 60 a megengedett sebesség

 – mondta. Megemlítette, van olyan település, ahol már bevezettetek hasonlót: Vácon például a várostáblán belül már legfeljebb 40-nel lehet közlekedni. Szerinte ez azonban nem lenne célravezető, mivel az emberek gyakran még az 50 kilométer per órás sebességet sem tartják be Debrecenben, nemhogy a 40-et.

Egyes útszakaszokon büntetés lenne 40-nel menni Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Még nagyobb dugót okozna a korlátozás

A szakoktató úgy látja, Debrecen infrastrukturális határait kinőtte a járműpark, az úthálózatot nem a mostani forgalomra építették ki az 1970-es, 1980-as években, ami az akkor forgalmat bőven elbírta. Hozzátette, a jelenlegi helyzet speciális Debrecenben, hiszen az útfelújítások miatt szinte lehetetlenség túllépni a sebességhatárokat. Szerinte ezek a fejlesztések éppen amiatt készülnek, hogy minél gyorsabban haladjon a városi közlekedés, ami ráadásul a légszennyezettséget is nagyban befolyásolja. Ha ugyanis lassabban haladnának az autók, akkor még jobban bedugulna a város, ráadásul nagyobb károsanyag-kibocsátással is járna.

Horváth László szerint nem a sebesség csökkentésén múlik a baleseti statisztika, hanem sokkal inkább az emberi tényezőn. Ha józanul, kipihenten, megfontoltan közlekednek az emberek, akkor tökéletesen lehetne tartani a sebességkorlátozásokat. 

A szakoktatót legutóbb a tervezett autópálya sebességhatár-emelésről kérdeztük, az erről szóló cikkünk itt olvasható:

