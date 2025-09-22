Debreceni diáklányt választottak az ország legszebbjének – fotókkal!

Egy debreceni diáklány, Sarka Lilien nyerte a World Top Model Hungary 2025 döntőjét – tudta meg a Haon. Sarka Lilien győzelme az jelenti, hogy ő képviselheti Magyarországot a World Top Model világdöntőn.

Forrás: Kiss Veronika / olvasói fotó

A verseny részleteiről Lilien édesanyja számolt be portálunknak. Azt írta, a gálaestet szeptember 18-án rendezték meg Budapesten, a Mystery Hotelben, a fiatal modell nemcsak a szakmai zsűrit, de a közönséget is lenyűgözte kifinomult megjelenésével, magabiztosságával és természetes kisugárzásával.