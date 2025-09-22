23 perce
Debreceni diáklányt választottak az ország legszebbjének – fotókkal!
Győzelmével elnyerte a jogot, hogy Kínában már a nemzetközi porondon képviselhesse hazánkat. Sarka Lilien teljesen lehengerelte a szakmai zsűrit.
Egy debreceni diáklány, Sarka Lilien nyerte a World Top Model Hungary 2025 döntőjét – tudta meg a Haon. Sarka Lilien győzelme az jelenti, hogy ő képviselheti Magyarországot a World Top Model világdöntőn.
A verseny részleteiről Lilien édesanyja számolt be portálunknak. Azt írta, a gálaestet szeptember 18-án rendezték meg Budapesten, a Mystery Hotelben, a fiatal modell nemcsak a szakmai zsűrit, de a közönséget is lenyűgözte kifinomult megjelenésével, magabiztosságával és természetes kisugárzásával.
A zsűri tagjai között szerepelt többek között Köllő Babett színész, műsorvezető, Varga Tamás kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, valamint Fiore Tondi, a World Top Model verseny és a modellügynökség alapítója is.
Sarka Lilien nyerte a World Top Model Hungary 2025-ös döntőjétFotók: Kiss Veronika / olvasói fotó
A kínai világdöntőn a glóbusz legígéretesebb modelljei mérik össze tehetségüket és stílusérzéküket, így Lilien előtt új, nemzetközi karrierlehetőségek nyílhatnak meg.
