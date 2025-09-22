szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez igen!

23 perce

Debreceni diáklányt választottak az ország legszebbjének – fotókkal!

Címkék#szépségverseny#debrecen#World Top Model Hungary#modell

Győzelmével elnyerte a jogot, hogy Kínában már a nemzetközi porondon képviselhesse hazánkat. Sarka Lilien teljesen lehengerelte a szakmai zsűrit.

Haon.hu

Egy debreceni diáklány, Sarka Lilien nyerte a World Top Model Hungary 2025 döntőjét – tudta meg a Haon. Sarka Lilien győzelme az jelenti, hogy ő képviselheti Magyarországot a World Top Model világdöntőn.

Egy debreceni diáklány, Sarka Lilien nyerte a World Top Model Hungary 2025 döntőjét
Egy debreceni diáklány, Sarka Lilien nyerte a World Top Model Hungary 2025 döntőjét
Forrás: Kiss Veronika / olvasói fotó

A verseny részleteiről Lilien édesanyja számolt be portálunknak. Azt írta, a gálaestet szeptember 18-án rendezték meg Budapesten, a Mystery Hotelben, a fiatal modell nemcsak a szakmai zsűrit, de a közönséget is lenyűgözte kifinomult megjelenésével, magabiztosságával és természetes kisugárzásával.

A zsűri tagjai között szerepelt többek között Köllő Babett színész, műsorvezető, Varga Tamás kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, valamint Fiore Tondi, a World Top Model verseny és a modellügynökség alapítója is. 

Sarka Lilien nyerte a World Top Model Hungary 2025-ös döntőjét

Fotók: Kiss Veronika / olvasói fotó

A kínai világdöntőn a glóbusz legígéretesebb modelljei mérik össze tehetségüket és stílusérzéküket, így Lilien előtt új, nemzetközi karrierlehetőségek nyílhatnak meg.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu