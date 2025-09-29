1 órája
Sokan nem tudják, de ezért bizony büntetnek az utakon! Akár több tízezerbe is fájhat
Az őszi és téli hónapokban gyakran meggyűlik a baja a sofőröknek a sáros, szennyezett úttal. Utánajártunk, ha sárfelhordást tapasztalunk, akkor kihez kell fordulni.
Az októberhez közeledve egyre csapadékosabbá, nyirkosabbá válik az időjárás, ami az utak minőségére is hatással lesz. Az őszi és téli hónapokban gyakran meggyűlik a baja a sofőröknek a sáros, szennyezett úttal, ez azonban megelőzhető lenne, ha némileg odafigyelnénk arra, mit viszünk fel, és mit hagyunk magunk után az úttesten. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya a Haon érdeklődésére közölte a legfontosabb információkat a sárfelhordással kapcsolatban.
Sárfelhordás Hajdú-Biharban
Társaságunk útellenőri szolgálata folyamatosan, meghatározott rend szerint járja a Hajdú-Bihar vármegyei közúthálózatot. Amennyiben sárfelhordást tapasztalunk és a helyszínen gépjárműmozgás zajlik, munkatársaink helyben felszólítják a szennyezést okozókat a burkolat megtisztítására. Amennyiben szükséges, megtesszük a feljelentést, és ha eljárásunk eredménytelen, kollégáink ütemezés és kapacitás függvényében a lehető legrövidebb időn belül elvégzik a burkolat tisztítását
– közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya.
Köteles a veszélyt elhárítani
Kiemelték: őszi, csapadékos időszakban gyakorlatilag bármely fő- és mellékúton előfordulhat sárfelhordás, tekintettel arra, hogy az Alföldön magas a mezőgazdasági művelésű területek aránya. Ezért rendszeresen felhívják a gazdálkodók figyelmét arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően akadályozzák meg a közút beszennyeződését. A közlekedőktől pedig fokozott óvatosságot kérnek ebben az időszakban.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a mezőgazdasági területekről érkező járművek tulajdonosainak, sofőrjeinek és gépkezelőinek feladata megakadályozni a burkolat szennyeződését, illetve a keletkezett sárfelhordást eltávolítani. Ezt a közúti közlekedésről szóló törvény is rögzíti, amely kimondja: a közutat beszennyezni tilos, és aki ezt mégis megteszi, köteles a veszélyt elhárítani, valamint szükség esetén a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni. A felszólításról a rendőrséget is értesítjük, akik a helyszínen intézkedhetnek és szankciókat alkalmazhatnak a jogszabályt megsértőkkel szemben
– írták.
Hozzátették: Hajdú-Bihar vármegyében jellemzően a Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló és a polgári mérnökség hajdúböszörményi térségében gyakoribb a sárfelhordás, ahol kötöttebb a talaj. Debrecen térségében az elmúlt években ismétlődő, jelentős mennyiségű szennyezést tapasztaltak, különösen a gazdasági övezetek és ipari parkok környékén zajló kivitelezési munkák miatt.
Az elmúlt egy évben vármegyei szinten 25 bejelentés érkezett a társasághoz sárfelhordással összefüggésben. Az országos közúthálózat beszennyezésével kapcsolatos bejelentéseket a közlekedők a www.kozut.hu oldalon az E-Ügyfélszolgálat menüpontban jelezhetik.
Korábban megírtuk, a jogszabály általánosan tiltja a szennyezést, nem tesz különbséget sár, termény, motor- és gázolaj, trágya, úti szemét stb. között. Fontos azonban tudni, hogy szankcionálni, büntetni csak a hatóság tud és ők is csak abban az esetben, ha tetten érik a járművezetőt. Amennyiben a társaságnak kell például sárfelhordást eltakarítani, akkor a munka nagyságrendjétől függően akár a 100 ezer forintos összeget is elérheti a beavatkozás értéke.
