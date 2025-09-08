szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vonatbaleset

2 órája

„Nem tudom, egyszer csak…” – kiderült, mit mondott a telefonba a mozdonyvezető a hajdú-bihari baleset után

Címkék#Dzsudzsák Balázs#debreceni sokadalom#sápi vonatbaleset#Malompark#lakópark

A teherszállító vezetője hibázhatott a hatóság szerint. Közzétették a sápi vonatbaleset vizsgálatának eredményét.

Haon.hu

„Egyszer csak arra ébredtem, hogy bumm” – ezt mondta a mozdonyvezető, aki az általa vezetett tehervonattal egy személyszállítóvonatnak ütközött 2023. november 15-én. Nemrég közzétették a sápi vonatbaleset hivatalos vizsgálatának eredményét; az erről szóló cikk a legolvasottabb volt a   szeptember 1-7-ei héten a Hajdú Online-on.

sápi vonatbaleset
Közzétették a hivatalos vizsgálat eredményét a sápi vonatbalesetben 
Fotó: Fotó: Napló-archív

A sápi vonatbalesetet a tehervonat vezetője okozhatta

2025 augusztusában a sápi vonatbalesetet okozó férfi ellen vádat emelt a főügyészség. A napokban pedig elérhetővé vált az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezetének zárójelentése. A szakmai vizsgálatban feltárják a baleset okait és másodpercre pontosan vezetik végig a történéseket, részletezik az eset pontos körülményeit, a mozdonyvezetők állapotát, valamint azt, hogy a berendezések megfelelően működtek-e az érintett helyszínen.

Az eset idején készült képeink megtekinthetők itt:

Összeütközött két vonat Sápnál

Fotók: Molnár Péter

Ha már közlekedés: fontos szabálymódosítás történhet a KRESZ-ben, a B kategóriás jogosítvány motorra is jó lehet – cikkünk szerint van azonban néhány feltétel.

Egy szigorítás miatt pedig igencsak pórul járhatnak azok az autósok, akik nem figyelnek:

Festeni sem lehetne szebbet, olyan lakóparkot terveztek a Hortobágy partjára
Festeni sem lehetne szebbet, olyan lakóparkot terveztek a Hortobágy partjára
Forrás: Facebook / Jakab Ádám

Lakópark Hortobágyon

Családi lakópark épül a Hortobágy folyó partján – tudatta közösségi oldalán Jakab Ádám, a település polgármestere. A bejegyzésből kiderül, hogy a környéken kialakítanak egy olyan új lakóparkot, amelyben 26 családi házat építenek. 

Debrecenben, a Vágóhíd utca 7. szám alatt 2024 őszéig népszerű baromfibolt működött, de az ingatlan tulajdonosának döntése alapján bezárni kényszerültek. Helyette – különböző forrásból származó információk szerint – a több kontinensen jelen lévő német kereskedelmi áruházlánc, az ALDI nyit új üzletet a Zsibogóhoz közeli területen.

A parkolóautomaták a helyükön, élesedik a rendszer: megírtuk, mikortól lesz fizetős a parkolás a debreceni Malomparkban.

Időközben pedig életbe is lépett a változás, megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban.

VMp20250412_debreceni_sokadalom_HAON (38)
Harmadszor lesz Debreceni Sokadalom
Fotó: Napló-archív

Ismét lesz Debreceni Sokadalom

Immár harmadszor rendezik meg a Debreceni Sokadalom nevű vásárt ezen az őszön; a Nagyerdei Stadion melletti északi rendezvénytéren lesz a kétnapos kirakodóvásár.

Mentők érkeztek augusztus 4-én reggel a debreceni helyközi-buszállomáshoz. A Debrecenben Hallottam-poszt kommentelői szerint életét vesztette egy fiatal lány, a mentők tisztázták a történteket:

A Debreceni VSC népszerű focistája, Dzsudzsák Balázs Dubajban fotózkodott egy titokzatos szőke szépséggel:

Végezetül egy vicces hír: szokatlan módon rendelt ételt valaki egy debreceni pizzériából, a csattanós válasz sem maradt el.

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu