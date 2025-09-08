2 órája
„Nem tudom, egyszer csak…” – kiderült, mit mondott a telefonba a mozdonyvezető a hajdú-bihari baleset után
A teherszállító vezetője hibázhatott a hatóság szerint. Közzétették a sápi vonatbaleset vizsgálatának eredményét.
„Egyszer csak arra ébredtem, hogy bumm” – ezt mondta a mozdonyvezető, aki az általa vezetett tehervonattal egy személyszállítóvonatnak ütközött 2023. november 15-én. Nemrég közzétették a sápi vonatbaleset hivatalos vizsgálatának eredményét; az erről szóló cikk a legolvasottabb volt a szeptember 1-7-ei héten a Hajdú Online-on.
A sápi vonatbalesetet a tehervonat vezetője okozhatta
2025 augusztusában a sápi vonatbalesetet okozó férfi ellen vádat emelt a főügyészség. A napokban pedig elérhetővé vált az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezetének zárójelentése. A szakmai vizsgálatban feltárják a baleset okait és másodpercre pontosan vezetik végig a történéseket, részletezik az eset pontos körülményeit, a mozdonyvezetők állapotát, valamint azt, hogy a berendezések megfelelően működtek-e az érintett helyszínen.
Már csak a bummra ébredt a mozdonyvezető, amikor letarolta a személyvonatot Hajdú-Biharban – fotókkal
Az eset idején készült képeink megtekinthetők itt:
Összeütközött két vonat SápnálFotók: Molnár Péter
Ha már közlekedés: fontos szabálymódosítás történhet a KRESZ-ben, a B kategóriás jogosítvány motorra is jó lehet – cikkünk szerint van azonban néhány feltétel.
Rengetegen várták ezt a könnyítést a KRESZ-ben, most mégis sokan koppannak majd
Egy szigorítás miatt pedig igencsak pórul járhatnak azok az autósok, akik nem figyelnek:
Eddig nem figyelték a kamerák, de szeptembertől minden megváltozik – cudar világ jön az autósokra!
Lakópark Hortobágyon
Családi lakópark épül a Hortobágy folyó partján – tudatta közösségi oldalán Jakab Ádám, a település polgármestere. A bejegyzésből kiderül, hogy a környéken kialakítanak egy olyan új lakóparkot, amelyben 26 családi házat építenek.
Te is ide akarsz majd költözni, ha meglátod, micsoda lakópark épül Hajdú-Biharban!
Debrecenben, a Vágóhíd utca 7. szám alatt 2024 őszéig népszerű baromfibolt működött, de az ingatlan tulajdonosának döntése alapján bezárni kényszerültek. Helyette – különböző forrásból származó információk szerint – a több kontinensen jelen lévő német kereskedelmi áruházlánc, az ALDI nyit új üzletet a Zsibogóhoz közeli területen.
Népszerű áruházlánc üzlete nyílik meg hamarosan Hajdú-Biharban – ennek örülni fognak a lakók!
A parkolóautomaták a helyükön, élesedik a rendszer: megírtuk, mikortól lesz fizetős a parkolás a debreceni Malomparkban.
Megvan a pontos dátum: ekkortól lesz fizetős a parkolás a Malomparkban
Időközben pedig életbe is lépett a változás, megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban.
Ismét lesz Debreceni Sokadalom
Immár harmadszor rendezik meg a Debreceni Sokadalom nevű vásárt ezen az őszön; a Nagyerdei Stadion melletti északi rendezvénytéren lesz a kétnapos kirakodóvásár.
Ősszel érkezik Debrecen egyik legnagyobb vására! Itt vannak a legfontosabb részletek
Mentők érkeztek augusztus 4-én reggel a debreceni helyközi-buszállomáshoz. A Debrecenben Hallottam-poszt kommentelői szerint életét vesztette egy fiatal lány, a mentők tisztázták a történteket:
Életét vesztette egy fiatal lány a debreceni buszállomáson - állították többen is, kiderítettük, mi történt!
A Debreceni VSC népszerű focistája, Dzsudzsák Balázs Dubajban fotózkodott egy titokzatos szőke szépséggel:
Végezetül egy vicces hír: szokatlan módon rendelt ételt valaki egy debreceni pizzériából, a csattanós válasz sem maradt el.
Pizzát rendelt, de egy életre megjegyzi, amit mellé kapott a debreceni étteremtől! – fotó is készült róla!