„Nem tudom, egyszer csak…” – kiderült, mit mondott a telefonba a mozdonyvezető a hajdú-bihari baleset után

„Egyszer csak arra ébredtem, hogy bumm” – ezt mondta a mozdonyvezető, aki az általa vezetett tehervonattal egy személyszállítóvonatnak ütközött 2023. november 15-én. Nemrég közzétették a sápi vonatbaleset hivatalos vizsgálatának eredményét; az erről szóló cikk a legolvasottabb volt a szeptember 1-7-ei héten a Hajdú Online-on.

Közzétették a hivatalos vizsgálat eredményét a sápi vonatbalesetben

Fotó: Fotó: Napló-archív

A sápi vonatbalesetet a tehervonat vezetője okozhatta

2025 augusztusában a sápi vonatbalesetet okozó férfi ellen vádat emelt a főügyészség. A napokban pedig elérhetővé vált az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezetének zárójelentése. A szakmai vizsgálatban feltárják a baleset okait és másodpercre pontosan vezetik végig a történéseket, részletezik az eset pontos körülményeit, a mozdonyvezetők állapotát, valamint azt, hogy a berendezések megfelelően működtek-e az érintett helyszínen.