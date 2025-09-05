szeptember 5., péntek

471

1 órája

Egy ingatlan miatt csúszik a Sámsoni út fejlesztése, de mikor lesz kész?

Címkék#Sámsoni út#Debrecen#Tasó László#471-es út

2023-ban már kifizették a tulajdonost, a részleges kisajátítás eredményeképpen megszerzett ingatlan a Magyar Állam tulajdona. Mégis csúszik a Sámsoni út fejlesztése, immár több mint másfél évet.

Kiss Dóra

Jelenleg 20 hónapot csúszik a 471-es belterületi szakaszának, a Sámsoni útnak a 2x2 sávra történő bővítése, egy birtokvita nehezíti a beruházás folytatását, ennek részleteiről beszélt a Haonnak Tasó László országgyűlési képviselő, az ÉKM Északkelet-Magyarországi Közúti és Vasúti Közlekedés Fejlesztéséért Felelős miniszteri biztosa.

A Sámsoni út fejlesztése 2022-ben kezdődött, jelenleg így áll a beruházás
A Sámsoni út fejlesztése 2022-ben kezdődött, jelenleg így áll a beruházás
Forrás: Vida Márton Péter

Fontosnak tartom, hogy a közvélemény tisztában legyen azokkal a körülményekkel, amelyek akadályozzák a másodrendű főút utolsó előtti ütemének befejezését. Megküzdöttünk és megszenvedtünk azért, hogy mindezidáig a Kormány támogatásával hazai forrásból megteremtsük a biztonságos főúti közlekedés alapvető feltételeit a vármegye 3. számú választókerületében

– szögezte le elöljáróban, majd hozzátette: a Debrecen 3290 hrsz alatti ingatlan tulajdonosainak a beruházást lassan 2 éve akadályozó, időhúzó, hátráltató magatartása az eljáró hatóság számára nyilvánvalóvá vált attól függetlenül, hogy mindez a jogszabályok adta lehetőségek között történik. 

2023-ban már kifizették

A képviselő végigvezetett az ingatlan birtokbavétele ügyén, melynek kezdete immár évekre nyúlik vissza. A 471. sz. főút 1+000 – 2+850 km szelvények közötti szakasz négynyomúsítása elnevezésű projekt megvalósítása részben érinti a 1780 négyzetméter területnagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant. A beruházással érintett ingatlanrész területnagysága 941 négyzetméter, míg a tulajdonosok részére visszamaradó ingatlanrész területnagysága 839 négyzetméter. 

A beruházással érintett ingatlanrészt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal kisajátítási eljárás eredményeként szerezte meg a Magyar Állam javára egy 2023. október 20. napján kelt határozattal.

A jogosultak elmulasztották azt az információt közölni, hogy a megállapított és 2023. november 27-én kifizetett kártalanítás mekkora összegű volt, illetve mennyi a további előbbi többszörösét jelentő kárigényük. A jogosultak már a kisajátítási eljárás során is jelezték, hogy vitatják a kisajátítás jogalapját, illetve nekik további kártalanítási igényeik is vannak, amelyet járulékos költségek keretében már a kisajátítási eljárás során szerettek volna érvényesíteni. A jogalap vitatását és a jogosultak igényeit elutasította a kisajátítási hatóság.

Ettől a ponttól kezdődően perek, ítéletek és fellebbezések tömkelege indult el, de a Kúria döntése alapján nem vitatható, hogy a részleges kisajátítás eredményeképpen megszerzett  ingatlan a Magyar Állam tulajdona, a birtokláshoz való joga megnyílt.

4J2A4737
Tasó László tájékoztatott az aktualitásokról

A hozzáállás hátráltatja a Sámsoni út fejlesztését

– Próbáltam közbenjárni és megértéssel hallgattam a tulajdonosok érveit és álláspontját a közelmúltban tartott általuk kezdeményezett két alkalommal történt megbeszélésen. Az ingatlan értékének megállapításával kapcsolatban felmerült kifogásukat a közelben lévő hasonló ingatlanhoz viszonyítva nem szakértőként ugyan, de tárgyalási alapnak tartottam és tartom. A további igények jogosságára és nagyságára, kifejezetten a birtokbavételt akadályozó magatartásukra vonatkozóan megfogalmaztam fenntartásaimat. Igyekeztem megérteni álláspontjukat, elfogadni azonban sajnos nem tudom a tartósan hátrányos helyzetet okozó hozzáállást – osztotta meg a Haonnal a honatya.

Nem tisztem, nem feladatom és nem is akarok ebben a jogvitában részt venni. Azonban rendkívüli módon bosszant, hogy kifejezetten az évtizedes küzdelmeinknek és erős érdekérvényesítő képességünknek köszönhető beruházás azért nem lehet jóérzéssel eltöltő közös sikerünk, mert a kialakult körülmények lerombolják és kilúgozzák a jelentőségét

– húzta alá Tasó László.
Az ingatlanrészt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítása céljából sajátították ki, a kivitelezés előrehaladása és folytatása érdekében elengedhetetlen az ingatlan birtokbavétele. Azonban ameddig erre nem kerül sor, jelentős kárt szenvednek el az ott lakók, az egész térség, a közlekedők és a kivitelezői oldalon a Magyar Állam is – vallja a képviselő.

VMP20250827_sámsoni_acsádi_kereszteződés_HAON_010
Rengeteg autó jár a Sámsoni úton nap mint nap
Fotó: Vida Marton Peter / Forrás: Vida Márton Péter

Eddig 20 hónap késés

Már sok helyen megépült a teljes keresztmetszet, de ennek ellenére továbbra is csak 2x1 forgalmi sávon haladnak az autók és sok gyalogátkelőhely sincs még beüzemelve, azaz a teljes 2 km-es szakaszon ideiglenes forgalomtechnikai eszközök között haladhatnak a közlekedők. Az előzmények ismeretében és a kötelezettek eddigi hozzáállása alapján azt a következtetést vonta le a minisztérium, hogy a kötelezettek/tulajdonosok célja a birtokbaadás késleltetése és mindent meg fognak tenni annak érdekében, a végrehajtás lefolytatását és foganatosítását megakadályozzák, ami eddig 20 hónap késést okozott.

Arra azért külön szeretnék kitérni, hogy az államtitkárságom idején 2016-ban kezdeményezett jogszabálymódosítás megerősítette, hogy egyszerűen fogalmazva „ár-vita miatt”, ne lehessen akadályozni a nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos beruházások esetében a kisajátított terület birtokbavételét. A pereket lehetne folytatni, azok végén megszületnek az ítéletek a kártalanítás összegéről, de a munka indulhatott és a lakosság érdekében kezdeményezett beruházást szándékosan nem tudták akadályozni. Ez jól működött, de kikerült a szabályozásból. Az ÉKM kezdeményezte az újból módosítást, de nem támogatta minden társminisztérium

– jegyezte meg Tasó László.

Ha meg is lesz a telek, még akkor is 7 hónap kell

Tudatta azt is, várhatóan pár héten belül, tehát 2025. szeptember végéig – október elejéig befejeződhetnek az útépítési feladatok a Sámsoni út városhatárhoz közel eső szakaszán, ugyanis addigra a vállalkozó végezni fog a „Keleti belső közlekedési folyosó” főúti csomópontjának kialakításával.

Így az 1+700 km szelvényben lévő MOL benzinkúttól (Kapitány utcai csomópont) teljes szélességében készen lesz a négysávosított útszakasz, amely kapcsolódik a korábban megépített külterületi szakaszhoz.

– A közlekedők és itt élők érdekeit szem előtt tartva indokolt lehet a műszakilag már elkészült, jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő forgalomba helyezhető (rész)szakasz 2x2 sávon történő megnyitása. A városból kifelé irányban mindenképpen jelentős hozadéka lenne, de a centrum felé vezető oldalon is segíteni tud a mintegy 1.200 méteren a kétsávos bevezető szakasz. Mindezek mellett, ha engedjük bevezetni a 2x2 sávos forgalmat és ott az 5 jelzőlámpa is működni fog, akkor az Acsádi úti sarki ingatlanon történő kivitelezés akadályozása tovább erősíti a feszültséget. A munkaközi forgalomba helyezési engedéllyel be lehet vezetni a 2x2 sávos, jelzőlámpás forgalomirányítású kialakítást – vetített előre egy lehetséges forgatókönyvet.

Az Acsádi úti sarki ingatlan munkaterületként történő átadását követően mintegy 7 hónap kellene a befejezéshez. Közeledik a téli időszak, így legkorábban 2026 I. félévének végére készülhet elő a teljes szakasz, ami közel lesz a befejező ütem kezdéséhez.

VMP20250827_sámsoni_acsádi_kereszteződés_HAON_004
Az elkészült szakaszokon sem használható még a 2x2 sáv
Fotó: Vida Marton Peter / Forrás: Vida Márton Péter

– Fontos lenne az érintettek véleménye arról, hogy támogatják-e a zökkenőmentes gyors és biztonságos közlekedést nyújtó, mintegy 2 kilométeres szakasz megnyitását úgy, hogy a kritikus időszakban a jelenlegi állapotok a Vámospércsi út–Budai–Faraktár–Hétvezér csomópont átépítése okán akár még nehezebbek is lehetnek. Az érintett útszakasz nagyobbik felén megnyitásra kerülhet a négysávos szakasz a közlekedők előtt, és csak a narancssárgával jelölt mintegy 700 méteres szakaszon marad továbbra is a 2x1 sávos ideiglenes korlátozás. Erről több egyeztetés is lesz a városvezetéssel, de a közvélemény álláspontja számomra, mint közlekedő számára is fontos és mérvadó – húzta alá.

Egy márciusi lakossági fórumon is téma volt ez a fejlesztés, arról itt írtunk:

Az országgyűlési képviselő a fejlesztéssel kapcsolatban a közösségi oldalán párbeszédre hívja a lakosságot:

