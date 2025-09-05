Egy ingatlan miatt csúszik a Sámsoni út fejlesztése, de mikor lesz kész?

Jelenleg 20 hónapot csúszik a 471-es belterületi szakaszának, a Sámsoni útnak a 2x2 sávra történő bővítése, egy birtokvita nehezíti a beruházás folytatását, ennek részleteiről beszélt a Haonnak Tasó László országgyűlési képviselő, az ÉKM Északkelet-Magyarországi Közúti és Vasúti Közlekedés Fejlesztéséért Felelős miniszteri biztosa.

A Sámsoni út fejlesztése 2022-ben kezdődött, jelenleg így áll a beruházás

Forrás: Vida Márton Péter

Fontosnak tartom, hogy a közvélemény tisztában legyen azokkal a körülményekkel, amelyek akadályozzák a másodrendű főút utolsó előtti ütemének befejezését. Megküzdöttünk és megszenvedtünk azért, hogy mindezidáig a Kormány támogatásával hazai forrásból megteremtsük a biztonságos főúti közlekedés alapvető feltételeit a vármegye 3. számú választókerületében

– szögezte le elöljáróban, majd hozzátette: a Debrecen 3290 hrsz alatti ingatlan tulajdonosainak a beruházást lassan 2 éve akadályozó, időhúzó, hátráltató magatartása az eljáró hatóság számára nyilvánvalóvá vált attól függetlenül, hogy mindez a jogszabályok adta lehetőségek között történik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

2023-ban már kifizették

A képviselő végigvezetett az ingatlan birtokbavétele ügyén, melynek kezdete immár évekre nyúlik vissza. A 471. sz. főút 1+000 – 2+850 km szelvények közötti szakasz négynyomúsítása elnevezésű projekt megvalósítása részben érinti a 1780 négyzetméter területnagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant. A beruházással érintett ingatlanrész területnagysága 941 négyzetméter, míg a tulajdonosok részére visszamaradó ingatlanrész területnagysága 839 négyzetméter.

A beruházással érintett ingatlanrészt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal kisajátítási eljárás eredményeként szerezte meg a Magyar Állam javára egy 2023. október 20. napján kelt határozattal.

A jogosultak elmulasztották azt az információt közölni, hogy a megállapított és 2023. november 27-én kifizetett kártalanítás mekkora összegű volt, illetve mennyi a további előbbi többszörösét jelentő kárigényük. A jogosultak már a kisajátítási eljárás során is jelezték, hogy vitatják a kisajátítás jogalapját, illetve nekik további kártalanítási igényeik is vannak, amelyet járulékos költségek keretében már a kisajátítási eljárás során szerettek volna érvényesíteni. A jogalap vitatását és a jogosultak igényeit elutasította a kisajátítási hatóság.