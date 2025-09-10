Kiderült, mikor lesz 2x2 sávon járható a Sámsoni út már elkészült szakasza

Mintegy 2 kilométeres szakaszon nyílhat meg a forgalmon hamarosan, ezzel gördülékenyebbé téve a közlekedést. Azonban ezidáig is hosszú út vezetett, hiszen egy ingatlan miatt csúszik a Sámsoni út fejlesztése, bár 2023-ban már kifizették a tulajdonost, a részleges kisajátítás eredményeképpen megszerzett ingatlan a Magyar Állam tulajdona, mégis 20 hónapot csúszik a 471-es belterületi szakaszának a 2x2 sávra történő bővítése. Bár már sok helyen megépült a teljes keresztmetszet, de ennek ellenére továbbra is csak 2x1 forgalmi sávon haladnak az autók és sok gyalogátkelőhely sincs még beüzemelve, azaz a teljes 2 km-es szakaszon ideiglenes forgalomtechnikai eszközök között haladhatnak a közlekedők. Tasó László országgyűlési képviselő, az ÉKM Északkelet-Magyarországi Közúti és Vasúti Közlekedés Fejlesztéséért Felelős miniszteri biztosa a fejlesztéssel kapcsolatban a közösségi oldalán párbeszédre hívta a lakosságot, most pedig közölte, mikortól lesz járható az elkészült szakasz 2x2 sávon.

Mintegy két kilométeren már megépült a 2x2 sáv a Sámsoni úton

Forrás: Facebook / Tasó László

Szeptember 5-én portálunknak még arról beszélt, várhatóan pár héten belül, tehát 2025. szeptember végéig – október elejéig befejeződhetnek az útépítési feladatok a Sámsoni út városhatárhoz közel eső szakaszán, ugyanis addigra a vállalkozó végezni fog a „Keleti belső közlekedési folyosó” főúti csomópontjának kialakításával,

így az 1+700 km szelvényben lévő MOL benzinkúttól (Kapitány utcai csomópont) teljes szélességében készen lesz a négysávosított útszakasz, amely kapcsolódik a korábban megépített külterületi szakaszhoz.

Akkor úgy fogalmazott, a közlekedők és itt élők érdekeit szem előtt tartva indokolt lehet a műszakilag már elkészült, jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő forgalomba helyezhető (rész)szakasz 2x2 sávon történő megnyitása. Ennel a városból kifelé irányban mindenképpen jelentős hozadéka lenne, de a centrum felé vezető oldalon is segíteni tud a mintegy 1.200 méteren a kétsávos bevezető szakasz.

Mindezek mellett, ha engedjük bevezetni a 2x2 sávos forgalmat és ott az 5 jelzőlámpa is működni fog, akkor az Acsádi úti sarki ingatlanon történő kivitelezés akadályozása tovább erősíti a feszültséget. A munkaközi forgalomba helyezési engedéllyel be lehet vezetni a 2x2 sávos, jelzőlámpás forgalomirányítású kialakítást

– vetített előre egy lehetséges forgatókönyvet.