Gyász: elhunyt Sajdik Ferenc, Gombóc Artúr atyja
A Nemzet Művésze 95 éves volt. Sajdik Ferencnek számos karikatúrát és kedvenc mesehőst köszönhetünk.
Szeptember 19-én családi körben, 95 éves korában elhunyt Sajdik Ferenc, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikus, a magyar karikatúra legnagyobb ikonja – közölte szeptember 22-én a váci Tragor Ignác Múzeum, mely a váci Sajdik-gyűjteménynek ad otthont.
Mint emlékeztetnek, Sajdik Ferenc művészete több mint hét évtizeden át formálta és gazdagította a magyar kultúrát. Karikatúrái, könyvillusztrációi és rajzfilmjei több generáció számára jelentettek örömet, humort és tanítást. Sajátos, egyedi látásmódjával felejthetetlen nyomot hagyott sokak életében.
A neves karikaturistának köszönhetjük a Pom-Pom meséinek figuráit, köztük a csokirajongó Gombóc Artúrt, de ő rajzolta a nagy ho-ho-ho-horgászt is.