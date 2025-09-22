Gyász: elhunyt Sajdik Ferenc, Gombóc Artúr atyja

Szeptember 19-én családi körben, 95 éves korában elhunyt Sajdik Ferenc, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikus, a magyar karikatúra legnagyobb ikonja – közölte szeptember 22-én a váci Tragor Ignác Múzeum, mely a váci Sajdik-gyűjteménynek ad otthont.

Sajdik Ferencnek számos kedves rajzfilmfigurát köszönhetünk

Fotó: MW-archív

Mint emlékeztetnek, Sajdik Ferenc művészete több mint hét évtizeden át formálta és gazdagította a magyar kultúrát. Karikatúrái, könyvillusztrációi és rajzfilmjei több generáció számára jelentettek örömet, humort és tanítást. Sajátos, egyedi látásmódjával felejthetetlen nyomot hagyott sokak életében.

A neves karikaturistának köszönhetjük a Pom-Pom meséinek figuráit, köztük a csokirajongó Gombóc Artúrt, de ő rajzolta a nagy ho-ho-ho-horgászt is.