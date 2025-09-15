Egy napra visszautazhatunk az időben Debrecenben

Szeptember 21-én, vasárnap újra útnak indul a retró nap keretiben az ikonikus „Bengáli” villamos, a klasszikus Ikarus 280T trolibusz és a legfiatalabb nosztalgia troli a MAZ 103T – számolt róla be közösségi oldalán a DKV.

Az ikonikus „Bengáli” villamoson is utazhatunk a retró napon Debrecenben

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Gyere el, és éld át a nosztalgia hangulatát különleges járműveken – egy napra újra együtt a múlt és a jelen!

– írja a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

Indulási időpontok a retró napon:

FVV "Bengáli" villamos indulási időpontjai a Nagyállomástól:

1-es vonal: 09:00, 09:48. 10:36, 14:36, 15:24, 16:12

2-es vonal: 11:18, 13:42

KCSV villamos indulási időpontja a Nagyállomástól:

2-es vonal: 11:20, 13:44

Ikarus 280T trolibusz:

4-es vonal: 10:20, 11:20

MAZ 103T trolibusz:

3-as vonal: 13:16

3A vonal: 17:20

4-es vonal: 14:20, 16:50

5-ös vonal: 15:26

A járatok díjmentesen vehetők igénybe. A debreceni társaság a programváltozás jogát fenntartja!

