1 órája
Egy napra visszautazhatunk az időben Debrecenben
Visszatérnek a legendák! Vasárnap számos programmal készülnek az érdeklődőknek a retró napon Debrecenben.
Szeptember 21-én, vasárnap újra útnak indul a retró nap keretiben az ikonikus „Bengáli” villamos, a klasszikus Ikarus 280T trolibusz és a legfiatalabb nosztalgia troli a MAZ 103T – számolt róla be közösségi oldalán a DKV.
Gyere el, és éld át a nosztalgia hangulatát különleges járműveken – egy napra újra együtt a múlt és a jelen!
– írja a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Indulási időpontok a retró napon:
FVV "Bengáli" villamos indulási időpontjai a Nagyállomástól:
- 1-es vonal: 09:00, 09:48. 10:36, 14:36, 15:24, 16:12
- 2-es vonal: 11:18, 13:42
KCSV villamos indulási időpontja a Nagyállomástól:
- 2-es vonal: 11:20, 13:44
Ikarus 280T trolibusz:
- 4-es vonal: 10:20, 11:20
MAZ 103T trolibusz:
- 3-as vonal: 13:16
- 3A vonal: 17:20
- 4-es vonal: 14:20, 16:50
- 5-ös vonal: 15:26
A járatok díjmentesen vehetők igénybe. A debreceni társaság a programváltozás jogát fenntartja!
