1 órája
A nyíracsádi titkok is bekerülhetnek a vármegye receptgyűjteményébe
A gyűjtemény a települések gasztronómiai örökségét hivatott bemutatni.
Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata „Hajdú-Bihar Vármegye Ízei” címmel receptgyűjtemény összeállítását és kiadását tervezi, amely a települések gasztronómiai örökségét hivatott bemutatni és megőrizni – olvasható Nyíracsád önkormányzatának Facebook-posztjában.
Nyíracsád önkormányzata felkérést kapott, hogy járuljon hozzá a kiadványhoz helyi receptekkel, ezért arra kérik a lakosságot, hogy saját kedvenceiket osszák meg.
Aki szeretné receptjével gazdagítani a vármegyei szakácskönyvet, az 2025. szeptember 25-ig küldheti el javaslatát az [email protected] címre.
