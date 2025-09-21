A nyíracsádi titkok is bekerülhetnek a vármegye receptgyűjteményébe

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata „Hajdú-Bihar Vármegye Ízei” címmel receptgyűjtemény összeállítását és kiadását tervezi, amely a települések gasztronómiai örökségét hivatott bemutatni és megőrizni – olvasható Nyíracsád önkormányzatának Facebook-posztjában.

Nyíracsádi receptek is bekerülhetnek Hajdú-Bihar Vármegye Ízeibe

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Nyíracsád önkormányzata felkérést kapott, hogy járuljon hozzá a kiadványhoz helyi receptekkel, ezért arra kérik a lakosságot, hogy saját kedvenceiket osszák meg.

Aki szeretné receptjével gazdagítani a vármegyei szakácskönyvet, az 2025. szeptember 25-ig küldheti el javaslatát az [email protected] címre.

