Fejlesztés

1 órája

Így újult meg a görbeházi ravatalozó – videóval

A munkálatokat önkéntesek végezték.

Haon.hu

Közösségi összefogásnak köszönhetően megszépült a görbeházi ravatalozó – erről tanúskodik a Tiba István közösségi oldalán megosztott videó. A munkálatokat önkéntesek végezték, akik saját idejüket és energiájukat áldozták azért, hogy rendezettebb és méltóbb környezet fogadja a ravatalozót használókat.

Közösségi összefogásnak köszönhetően megszépült a görbeházi ravatalozó
Közösségi összefogásnak köszönhetően megszépült a görbeházi ravatalozó
Forrás: Facebook / Dr. Tiba István

A felújítás során festésre is sor került, a részleteket a politikus által megosztott videóban lehet megtekinteni:

