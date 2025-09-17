Fejlesztés
Így újult meg a görbeházi ravatalozó – videóval
A munkálatokat önkéntesek végezték.
Közösségi összefogásnak köszönhetően megszépült a görbeházi ravatalozó – erről tanúskodik a Tiba István közösségi oldalán megosztott videó. A munkálatokat önkéntesek végezték, akik saját idejüket és energiájukat áldozták azért, hogy rendezettebb és méltóbb környezet fogadja a ravatalozót használókat.
A felújítás során festésre is sor került, a részleteket a politikus által megosztott videóban lehet megtekinteni:
