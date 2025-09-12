2 órája
Párkeresés a cívisvárosban: hogyan ismerkednek és randiznak a debreceniek? – videóval
Különböző generációk képviselőit kérdeztük meg Debrecenben arról, hogyan ismerkednek, mit gondolnak a mai lehetőségekről. A randi kultúra nagyot változott az évtizedek során, de vannak dolgok, amik örökérvényűek maradtak.
A debreceni utcákon sétálva fiatalokat és időseket kérdeztünk arról, hogyan látják a párkeresés és ismerkedés világát. Míg az idősebb generáció tagjai nosztalgiával emlékeznek vissza a táncmulatságokra és szórakozóhelyekre, a mai fiatalok nehezen találják meg a megfelelő platformot a komoly kapcsolatok kialakítására. Mutatjuk, hogyan randiznak a debreceniek!
Az online térből hiányzik a komolyság
Suba Sára, aki versenysportolóként uszonyos úszással foglalkozik, őszintén beszélt arról, mennyire nehéz számára az ismerkedés.
A mai világban már az utcai ismerkedés nem igazán játszik, a buliban meg nem az a fiúknak az elsődleges célja, hogy hosszú távú párkapcsolatot szerezzenek
– mondta a fiatal lány. Tinderrel is próbálkozott már, de hamar kiábrándult: az első pár nap után úgy érezte, hogy az alkalmazáson az emberek többsége csak egyéjszakás kalandokat keres.
Hasonló tapasztalatokról számolt be Kerekes Márton is, aki végül egyik osztálytársában találta meg párját. Az online ismerkedésben nem lát sok potenciált, a bulikról pedig ő is azt gondolja, hogy az emberek ott nem hosszabb távra keresnek partnert.
Leginkább a baráti körben ismerkedtem. Ha ott vagy a lánnyal egy helyen, egy közösségben, akkor tudod megismerni igazából
– fogalmazott.
A régi idők romantikája
Amikor egy kéz a kézben sétáló idős párhoz léptünk oda, megható történetet osztottak meg velünk. A férfi 55 éve házas Emőkével, akit egy tiszaújvárosi táncmulatságon ismert meg. Első találkozásuk után elfelejtette megkérdezni, merre lakik a lány, majd két hónapig bosszankodott emiatt. Végül egy üzletsor tetejéről pillantotta meg újra, és Emőke kollégiumi társaihoz fordult, hogy hívják le neki – azóta együtt vannak.
Kovács Attiláné Zsuzsa szintén a hetvenes évekről mesélt: abban az időben ismerkedett meg férjével a Mokka nevű szórakozóhelyen.
Annak idején jobban tisztelték a nőket, nagyobb hangsúlyt fektettek az udvarlásra, meg az együttjárásra
– emlékezett vissza. Szerinte ma a lányok túlságosan rámenősek, nincs tartásuk. Elmondta azt is, hogy 19 évesen ment férjhez, mert akkor még egy 19 éves lány férj nélkül vénlánynak számított.
Milyen az ideális első randi?
Az ideális első randiról megoszlanak a vélemények, de az egyszerűség értékét mindenki elismeri. Suba Sára szerint egy séta is teljesen megfelel, esetleg egy fagyival nyáron, vagy egy kávéval egybekötve.
Igazából egy olyan randi, ahol beszélgetni tudunk egymással
– foglalta össze röviden.
Kerekes Márton és barátnője első randija is hasonlóan egyszerű volt: télen sétálgattak két és fél órát, közben forró csokit szürcsölgettek. Lányi Zoltán, aki több mint 10 éve van együtt barátnőjével, így fogalmazott az ideális első randiról:
Remegjen a gyomor, remegjen a térd, az ember okádjon pillangókat, akkor zavarában csináljon hülyeségeket, piruljanak el mindketten.
Az idős bácsi visszafogott első randiról számolt be feleségével: csak sétáltak, még csók sem csattant először. Kovács Attiláné Zsuzsa pedig egyenesen kimondta: az első randin nem feküdtek le egymással, bár férje nem ellenezte volna.
Ki fizessen az első randin?
A fizetés kérdésében még mindig a hagyományos nézet uralkodik. Lányi Zoltán határozottan kijelentette:
Ez a férfi dolga. Nálam még ez a klasszikus értelemben vett elképzelés van.
Kerekes Márton, bár egy fiatalabb generációt képvisel, szintén azt vallja, hogy a fiúnak kell fizetnie. Suba Sára enyhén árnyaltabban fogalmazott:
szerinte az első randin, ha a férfi hívta el, akkor jólesik, ha ő fizet, főleg kisebb tételeknél.
Kovács Attiláné Zsuzsa viszont már máshogy látja a dolgot mint régebben. Míg annak idején csak a férfi fizetett, ma már úgy gondolja, hogy ebben a drága világban a nőnek is hozzá kell járulnia.
Most szerintem nincs abban semmi, hogyha a fiú is meg a lány is pótol belőle. Sőt, ez a helyes
– mondta.
Mit keresünk a másikban?
A párválasztási szempontok nagyrészt időtlenek maradtak. Suba Sára elmondása szerint olyan dolgokat vár el, amit maga is meg tud adni: hűséget, kedvességet, humort. Kerekes Mártonnak pedig fontos, hogy el lehessen beszélgetni a párjával, legyen jó humora, és azért ne nézzen ki rosszul.
Lányi Zoltán is őszintén kimondta, hogy a szépség mindig is mérvadó volt számára, de ennél még fontosabb az a megnyugvás és melegség, amit a párjától kap.
Tök mindegy, hogy hol vagyunk, akkor otthon érezzük magunkat, hogyha egymással vagyunk
– fogalmazott.
Az idős bácsi története pedig különösen romantikus – hamar tudta, hogy Emőkében megvan minden amire vágyik. Gárdonyi Géza Láthatatlan ember című regényét olvasta mielőtt megismerkedtek:
ahogy Zéta, a főszereplő, akit senki sem ismert, elszegődött a magyar úrhoz, úgy akartam én is a rabszolgája lenni Emőkének.
A digitális világ árnyoldalai
Lányi Zoltán markáns véleményt fogalmazott meg a modern ismerkedési formákról. Szerinte a digitális platformok elidegenítik az embereket egymástól, megszüntetik a szerves kommunikációt. Úgy látja, ezek az eszközök valamiféle extra megfelelési kényszert raknak az emberekbe, és bár nem feltétlenül rossz irányba változnak a dolgok, számára személyesen nem szimpatikusak ezek a megoldások.
Suba Sára sem tartja a digitális ismerkedést ideálisnak, de elmondta: mivel a 21. században élünk, nem zárkózik el teljesen a dologtól – már ha az nem egyéjszakás kalanddal indul. Mindenesetre hisz abban, hogy ha eljön az idő, valamilyen csoda folytán az ember megismeri azt, akit neki szánt az ég – de azért reméli, hogy ez inkább élőben fog megtörténni, nem online.
