Párkeresés a cívisvárosban: hogyan ismerkednek és randiznak a debreceniek? – videóval

A debreceni utcákon sétálva fiatalokat és időseket kérdeztünk arról, hogyan látják a párkeresés és ismerkedés világát. Míg az idősebb generáció tagjai nosztalgiával emlékeznek vissza a táncmulatságokra és szórakozóhelyekre, a mai fiatalok nehezen találják meg a megfelelő platformot a komoly kapcsolatok kialakítására. Mutatjuk, hogyan randiznak a debreceniek!

Több korosztályt is megkérdeztünk: hogyan ismerkedtek és randiztak Debrecenben?

Forrás: Vida Márton Péter

Az online térből hiányzik a komolyság

Suba Sára, aki versenysportolóként uszonyos úszással foglalkozik, őszintén beszélt arról, mennyire nehéz számára az ismerkedés.

A mai világban már az utcai ismerkedés nem igazán játszik, a buliban meg nem az a fiúknak az elsődleges célja, hogy hosszú távú párkapcsolatot szerezzenek

– mondta a fiatal lány. Tinderrel is próbálkozott már, de hamar kiábrándult: az első pár nap után úgy érezte, hogy az alkalmazáson az emberek többsége csak egyéjszakás kalandokat keres.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Kerekes Márton is, aki végül egyik osztálytársában találta meg párját. Az online ismerkedésben nem lát sok potenciált, a bulikról pedig ő is azt gondolja, hogy az emberek ott nem hosszabb távra keresnek partnert.

Leginkább a baráti körben ismerkedtem. Ha ott vagy a lánnyal egy helyen, egy közösségben, akkor tudod megismerni igazából

– fogalmazott.

Suba Sárának jelenleg nehéz az ismerkedés

Forrás: Vida Márton Péter

A régi idők romantikája

Amikor egy kéz a kézben sétáló idős párhoz léptünk oda, megható történetet osztottak meg velünk. A férfi 55 éve házas Emőkével, akit egy tiszaújvárosi táncmulatságon ismert meg. Első találkozásuk után elfelejtette megkérdezni, merre lakik a lány, majd két hónapig bosszankodott emiatt. Végül egy üzletsor tetejéről pillantotta meg újra, és Emőke kollégiumi társaihoz fordult, hogy hívják le neki – azóta együtt vannak.

Kovács Attiláné Zsuzsa szintén a hetvenes évekről mesélt: abban az időben ismerkedett meg férjével a Mokka nevű szórakozóhelyen.

Annak idején jobban tisztelték a nőket, nagyobb hangsúlyt fektettek az udvarlásra, meg az együttjárásra

– emlékezett vissza. Szerinte ma a lányok túlságosan rámenősek, nincs tartásuk. Elmondta azt is, hogy 19 évesen ment férjhez, mert akkor még egy 19 éves lány férj nélkül vénlánynak számított.