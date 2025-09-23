szeptember 23., kedd

Tekla névnap

23°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

42 perce

A Tisza-adóról tett közzé videót Pósán László, válaszokat vár!

Címkék#Tisza#debrecen#adó#Pósán László

Haon.hu

A Tisza többkulcsos adója több százezer forintot venne ki a családok zsebéből – erről számolt be közösségi oldalán Pósán László országgyűlési képviselő. Ahogy az a videóban elhangzott, a többkulcsos adóval minden magyar család az több százezer forinttal lenne megrövidítve.

A Tisza-adóról tett közzé videót Pósán László, válaszokat vár!
A Tisza-adóról tett közzé videót Pósán László, válaszokat vár!
Forrás: Napló-archív

Kérdést intézett a debreceni tiszásokhoz Pósán László

Jó lenne tudni, nem csak azt, hogy a magyar emberek túlnyomó többsége hogyan vélekedik erről - ezt meg fogjuk kérdezni a nemzeti konzultáció során - de azt is, hogy itt Debrecenben, a debreceni tiszások, ők támogatják-e azt, hogy a debreceni embereknek sokkal több pénzt kelljen fizetni adó formájában, ahhoz képest, mint amit most fizetnek?

– tette fel a kérdést Pósán László országgyűlési képviselő.

A teljes videót alább tekinthetik meg:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu