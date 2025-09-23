42 perce
A Tisza-adóról tett közzé videót Pósán László, válaszokat vár!
A Tisza többkulcsos adója több százezer forintot venne ki a családok zsebéből – erről számolt be közösségi oldalán Pósán László országgyűlési képviselő. Ahogy az a videóban elhangzott, a többkulcsos adóval minden magyar család az több százezer forinttal lenne megrövidítve.
Kérdést intézett a debreceni tiszásokhoz Pósán László
Jó lenne tudni, nem csak azt, hogy a magyar emberek túlnyomó többsége hogyan vélekedik erről - ezt meg fogjuk kérdezni a nemzeti konzultáció során - de azt is, hogy itt Debrecenben, a debreceni tiszások, ők támogatják-e azt, hogy a debreceni embereknek sokkal több pénzt kelljen fizetni adó formájában, ahhoz képest, mint amit most fizetnek?
– tette fel a kérdést Pósán László országgyűlési képviselő.
A teljes videót alább tekinthetik meg:
