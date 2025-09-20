A nyugati országok megirigyelhetik azt a közbiztonságot, ami a hajdú-bihari polgárőrségnek is köszönhető – fotókkal

Ünnepi ülését tartotta szeptember 19-én a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség Bakonszegen. A program kezdetén jutalmazták azokat a hajdú-bihari polgárőröket, akik extra szolgálatokkal járultak hozzá a vármegye közbiztonságához. Ez volt az első állomás, a következő napokban az ország valamennyi vármegyéjében köszöntik a polgárőrség kiemelkedő tagjait. Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke, Túrós András a Haonnak nyilatkozva méltatta az itt folyó munkát.

A polgárőrség kiemelkedő teljesítményt nyújtó hajdú-bihari tagjait jutalmazták Bakonszegen

Forrás: Vida Márton Péter

– Örömömet fejezhetem ki, hiszen az országos szövetség és a hajdú-bihari polgárőr szövetség között rendkívül harmonikus partneri együttműködés alakult ki. A szövetség tagjai, egyesületei és a polgárőrök élen járnak a közterületi járőrszolgálatok teljesítésében – emelte ki az OPSZ elnöke. Hozzátette, a hajdú-bihari polgárőrök teljesítménye a harmadik legjobb az országban.

Külön kiemelendő, hogy csupán néhány vármegye van, ahol csaknem 100 százalékos a szervezettség – vagyis majdnem minden településen van polgárőrség –, s Hajdú-Bihar is ezek közé tartozik, ami óriási dolog, ugyanis jelenleg csak Balmazújvárosban és Mezősason nem szerveződött még egyesület

– méltatott az OPSZ elnöke. Megjegyezte, az országos szövetség az új egyesületek elindulását 600 ezer forinttal támogatja, s a pénteki napon már alá is írtak egy együttműködési megállapodást az alakuló mezősasi szervezettel.