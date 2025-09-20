szeptember 20., szombat

Elnöki elismerés

56 perce

A nyugati országok megirigyelhetik azt a közbiztonságot, ami a hajdú-bihari polgárőrségnek is köszönhető – fotókkal

Címkék#Bakonszeg#polgárőrség#közbiztonság

Az országos szövetség elnöke érkezett Bakonszegre. A polgárőrség hajdú-bihari közösségének kiemelkedő tagjait jutalmazták, de sor került egy fontos megállapodás aláírására is.

Ünnepi ülését tartotta szeptember 19-én a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség Bakonszegen. A program kezdetén jutalmazták azokat a hajdú-bihari polgárőröket, akik extra szolgálatokkal járultak hozzá a vármegye közbiztonságához. Ez volt az első állomás, a következő napokban az ország valamennyi vármegyéjében köszöntik a polgárőrség kiemelkedő tagjait. Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke, Túrós András a Haonnak nyilatkozva méltatta az itt folyó munkát.

A polgárőrség kiemelkedő teljesítményt nyújtó hajdú-bihari tagjait jutalmazták Bakonszegen
Forrás: Vida Márton Péter

– Örömömet fejezhetem ki, hiszen az országos szövetség és a hajdú-bihari polgárőr szövetség között rendkívül harmonikus partneri együttműködés alakult ki. A szövetség tagjai, egyesületei és a polgárőrök élen járnak a közterületi járőrszolgálatok teljesítésében – emelte ki az OPSZ elnöke. Hozzátette, a hajdú-bihari polgárőrök teljesítménye a harmadik legjobb az országban.

Külön kiemelendő, hogy csupán néhány vármegye van, ahol csaknem 100 százalékos a szervezettség – vagyis majdnem minden településen van polgárőrség –, s Hajdú-Bihar is ezek közé tartozik, ami óriási dolog, ugyanis jelenleg csak Balmazújvárosban és Mezősason nem szerveződött még egyesület

 – méltatott az OPSZ elnöke. Megjegyezte, az országos szövetség az új egyesületek elindulását 600 ezer forinttal támogatja, s a pénteki napon már alá is írtak egy együttműködési megállapodást az alakuló mezősasi szervezettel.

Az ország legjobbjai között a hajdú-bihari polgárőrök

Fotók: Vida Márton Péter

Együttműködés a vármegye önkormányzata és polgárőrsége között

A hajdú-bihari szövetség ülésén részt vett Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője is. Előbbi ezen kívül aláírta a vármegyei önkormányzat és a hajdú-bihari polgárőrség közötti együttműködési megállapodást, mely új lehetőségeket nyithat a közbiztonság területén.

– Egy olyan mérföldkő ez a mi életünkben, amelyben rögzítjük, hogy mindenki a saját területén látja el a feladatait, de egymással együttműködve. Több olyan kapcsolódási pontunk alakul ki, amellyel fel tudjuk tárni, hol tudunk segíteni – fogalmazott Pajna Zoltán.

Vitányi István elmondta, a hajdú-bihari polgárőrök megérdemelnek minden támogatást és köszönetet, hiszen saját szabadidejüket, energiájukat, s a családra szánt időt is arra áldozzák, hogy segítsék a saját közösségüket.

A nyugati országok megirigyelhetik azt a közbiztonságot, ami itt van. S ebben a polgárőrségnek is kiemelt a szerepe

  – emelte ki.  

Az Országos Polgárőr Szövetség jutalmát vehette át:

  • Balogh-Szabó László – Komádi Polgárőr Egyesület
  • Baloghné Nagy Andrea – Egyeki Polgárőr Egyesület
  • Bártfai Ferenc Gáborné – Polgári Polgárőr Egyesület 
  • Burik József Polgárőrség – Nyírábrányi Egyesület 
  • Dankó József – Polgárőrség Nyírábrányi Egyesület 
  • Dombi Imre – Bodaszőlő Polgárőr Egyesület 
  • Földesi Attila Dávid – Egyeki Polgárőr Egyesület 
  • Incze-Kiss Katalin – Bakonszegi Polgárőr Egyesület 
  • Karacs Ferenc – Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 
  • Nagy József – Püspökladányi Polgárőr Egyesület 
  • Mázló Attila – Létavértesi Polgárőr Egyesület 
  • Molnár György – Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület 
  • Molnár Imre – Téglás Város Polgárőr Szervezet 
  • Nemes Gyula – Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 
  • Oláh László – Haláp-Nagycsere Polgárőr Egyesület 
  • Orosz Mária – Haláp-Nagycsere Polgárőr Egyesület 
  • Stefán János – Görög Demeter Polgárőr Egyesület Hajdúdorog 
  • Szabó András – Bihartorda Polgárőr Egyesület 
  • Szabó Zoltán – Polgári Polgárőr Egyesület 
  • Vályi Attila – Létavértesi Polgárőr Egyesület 

