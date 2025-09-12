Már minden a helyén, újra elindul a termelés a rég bezárt hajdú-bihari gyárban

Két éve állt le a termelés a pocsaji cipőgyárban, ahol mintegy 40 dolgozót foglalkoztattak. Az épületet eladásra kínálták, 80 millió forintért hirdette a tulajdonosa. A közelmúlt azonban változást hozott az egykori üzem életében.

Két éve állt le a termelés a pocsaji cipőgyárban

Forrás: ingatlan.com

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ez a terve az esztári vállalkozásnak a pocsaji cipőgyár épületével

A pocsaji cipőgyár fénykorában gyermekcipőket készített a német piacra, azonban a felvevőország gazdasági visszaesését a cipőpiac is megérezte. Több mint két éven át várta az üzem, hogy falai között újra elinduljon a termelés.