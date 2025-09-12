szeptember 12., péntek

Hosszú távú tervek

1 órája

Már minden a helyén, újra elindul a termelés a rég bezárt hajdú-bihari gyárban

Két évvel ezelőtt állt meg a termelés, 80 millióért árulta a tulajdonos az üzemet. Most új vállalkozás költözött a pocsaji cipőgyár csarnokába.

Bekecs Sándor

Két éve állt le a termelés a pocsaji cipőgyárban, ahol mintegy 40 dolgozót foglalkoztattak. Az épületet eladásra kínálták, 80 millió forintért hirdette a tulajdonosa. A közelmúlt azonban változást hozott az egykori üzem életében.

pocsaji cipőgyár épülete
Két éve állt le a termelés a pocsaji cipőgyárban
Forrás: ingatlan.com

Ez a terve az esztári vállalkozásnak a pocsaji cipőgyár épületével

A pocsaji cipőgyár fénykorában gyermekcipőket készített a német piacra, azonban a felvevőország gazdasági visszaesését a cipőpiac is megérezte. Több mint két éven át várta az üzem, hogy falai között újra elinduljon a termelés.

– Egyelőre nem vásároltuk meg, csupán béreljük – mondta a Haon megkeresésére Mándoki Zsolt, a Mándoki Munkaruha ügyvezetője. Az esztári cég egy steppelőgéppel rendezkedik be a pocsaji cipőgyár egykori csarnokában, téli kabátok bélését fogják ott gyártani.

A próbagyártás szeptember 11-én kezdődött, a termelést pedig következő hétfőn, 15-én indul el. Egyelőre egy műszakban két főt foglalkoztatnak, de később szeretnék több műszakban üzemeltetni a pocsaji üzemet.

– A hosszú távú tervünk a pocsaji cipőgyár régi üzemének megvásárlása, illetve a gépek számának növelése, ha a piac mindezt lehetővé teszi – osztotta meg Mándoki Zsolt. 

Hozzátette, első körben a belföldi piacot célozták meg, de néhány hónapon belül szeretnék a szomszédos országok – Románia, Szlovákia – piacait is megcélozni. 

