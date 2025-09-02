Pizzát rendelt, de egy életre megjegyzi, amit mellé kapott a debreceni étteremtől! – fotó is készült róla!

Vendéglátósként talán már nincs olyan kívánság, amivel ne találkozott volna az ember, sőt, a legtöbb esetben, amikor az lehetséges, teljesítik is ezeket, ha a vendég szépen kéri. Úgy tűnik, az egyik debreceni pizzériában is ilyen emberek dolgozhatnak, mivel egy nem megszokott kérésnek tett eleget a munkatársuk, így valóban kívánságpizza lett a menü.

Ez az igazi kívánságpizza

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A történetet a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg egy férfi, és köszönetet is mondott a pizzéria csapatának. A fenti képen jól látszik, a rendelésnél a megjegyzés rovatba annyit írt, hogy Zámbo Jimmy Egy jó asszony minden megbocsájt című számát szeretné még kérni a rendelése mellé.

Nem haboztak, teljesítették a vásárló kívánságát

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A dolgozók pedig úgy döntöttek, ez nem nagy feladat, ezért könnyen teljesítik, csak egy kis kreativitás kell hozzá, így a nyugta mellé egy másik papírt is mellékeltek, amelyre az említett dal szövegét kézzel írták rá.

Hogy a kérés csak tréfa volt-e, vagy egy elvesztett fogadás tétje, esetleg így akart a rendelő bocsánatot kérni a párjától, az nem derült ki. De ha az utóbbi, akkor csak reménykedni lehet benne, hogy egy ilyen bocsánatkérés után nem maradt el a kibékülés.

