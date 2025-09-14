Az országban egyedüliként űzi különleges szakmáját az ebesi mester

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az ebesi Benei Péter egy évszázadok óta űzött szakma – a pipakészítés – utolsó hazai mestere. Kézzel ugyanis rajta kívül Magyarországon már senki más nem készít pipákat, és ahogy mondta, nem is igen tudja már továbbadni a tudását, így ha ő befejezi, nem lesz, aki a helyébe lép.

Benei Péter a pipakészítés utolsó hazai mestere

Forrás: BDR Média

A pipakészítés utolsó hazai mesteréről

Benei Pétert otthonában kereste fel a Cívishír, és még mielőtt leültek beszélgetni, tartott egy rögtönzött „tárlatvezetést” a lakás egyik szobájában, ahol vitrinekben, szekrények tetején sorjáznak a szebbnél szebb pipák. Mintha egy mini múzeumba csöppentek volna: a sok-sok saját készítésű, kisebb-nagyobb méretű pipa között van néhány olyan is, amely nem Benei Péter keze munkáját dicséri – ezeket ő maga gyűjtötte, szerezte. Ilyen a cserépből készült, kis fapapucsot formázó francia pipa vagy a bécsi kávéházi pipa, de többségben azok vannak, amelyeket a mester alkotott az évtizedek során. Van, amelyik a teljes egyszerűségével nyűgözi le az embert, egy másikba díszítésként egy darumadarat faragott, de mint megtudták, a sláger a magyar címer, az azzal díszített pipát keresik leginkább. A falon pedig ott függ egy fekete-fehér, bekeretezett fotó.

Ő a nagyapám, Benei Sándor, aki 1888-ban született, Berettyóújfaluban élt, majd Amerikába ment, és 1910 és 1920 között St. Louisban könnyűszerkezetes házak építésén dolgozott – mesélte. – Ott került kapcsolatba a fával, majd amikor hazajött, épületasztalosként helyezkedett el, és közben a barátainak, ismerőseinek és saját magának pipákat is készített. Ha ő nem foglalkozik ezzel, szinte biztos, hogy én sem lettem volna később pipakészítő.

Rákóczi pipáinak korhű mását is elkészítette

Péter egészen addig nem gondolta volna, hogy nagyapja nyomdokaiba lép, amíg egy súlyos betegség miatt nyugdíjba nem kellett vonulnia.

A hosszú felépülési időszak alatt olyan munkát keresett magának, ami kreatív, ugyanakkor fizikailag nem megterhelő. Így jött az ötlet, hogy folytathatná a nagypapa által megkezdett úton.

Néhány pipa és a szerszámok egy része még a család birtokában maradt, és 1996-1997 körül Benei Péter is elkészített néhány darabot, ezeket megnézte egy néprajzos ismerőse, aki biztatta, hogy komolyabban is foglalkozzon a pipakészítéssel, mert máskülönben kihal a mesterség. A történet így kezdődött, később tagja lett a Népművészeti Egyesületek Szövetségének, 2009-ben pedig megkapta a népi iparművész címet. Több mint 40 kiállítása volt már, és felesége büszkén mesélte, hogy Kassán, ahol elkészítették II. Rákóczi Ferenc rodostói házának mását, a pipatóriumban a férje által készített öt, korabeli, korhű pipát állandó kiállítás keretében láthatják a világ minden tájáról érkező turisták.

A pipa valamikor státuszszimbólum volt, az alapján, hogy ki milyet használt, lehetett következtetni a tulajdonosa anyagi helyzetére is

– magyarázta a Cívishírnek. – A szegények, a földművesek saját maguknak készítették egy arra alkalmas faágból, bár itt, az Alföldön inkább cserépből, mert sok volt az agyag; a Dunántúlon, a Balaton-felvidéken, Erdélyben és a Felvidéken viszont fából, mert ott a jó minőségű alapanyaghoz könnyen hozzájutottak. A módosabbak, az arisztokraták, ispánok, főispánok, állami alkalmazottak nagy, hosszú szárú pipát szívtak. Egyrészt volt idejük pöfékelni, másrészt, mivel a dohány annak idején sem volt olcsó, csak ők tehették meg, hogy megtömjék ezeket a hatalmas pipákat, amik aztán akár egész nap is égtek.