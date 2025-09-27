szeptember 27., szombat

Lélekemelő este Peller Mariannal, hatalmas volt az érdeklődés Debrecenben - fotókkal!

Címkék#debrecen#Peller Mariann#DEMKI#szilágyi edina#Csapókert

Újabb évaddal tér vissza a népszerű kezdeményezés. A Csapókerti Női Esték első vendége Peller Mariann volt.

Haon.hu

Szeptember 26-án elindult a Csapókerti Női Esték őszi sorozata, az évadban elsőként Peller Mariann tartott előadást péntek este a DEMKI Csapókerti Közösségi Házban - hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Szilágyi Edina önkormányzati képviselő. Mint írta, Mariann közvetlensége, nyitottsága és kedvessége mindenkit levett a lábáról: őszintén mesélt arról, hogyan élte meg az élet mélységeit, mi indította el a spiritualitás útján, és milyen technikákat ajánl azoknak, akik nyitottak erre.

Lélekemelő este Peller Mariannal, hatalmas volt az érdeklődés Debrecenben
Forrás: Facebook / Szilágyi Edina

Peller Mariann lehengerelte a közönséget

Kedves Mariann, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és ilyen különleges estét hoztál a Csapókertbe!

- írta bejegyzésében Szilágyi Edina.

Lélekemelő este Peller Mariannal, hatalmas volt az érdeklődés Debrecenben

Fotók: Facebook / Szilágyi Edina

A képviselő azt is megjegyezte, a Csapókerti Női Esték következő alkalmával, október 14-én, pénteken dr. Bartha Tünde nőgyógyász lesz a vendégük, aki a lelki üzenetek, testi jelek összefüggéségét boncolgatja majd. 

Videó az estéről:

Videó az estéről:

 

