Lélekemelő este Peller Mariannal, hatalmas volt az érdeklődés Debrecenben - fotókkal!

Szeptember 26-án elindult a Csapókerti Női Esték őszi sorozata, az évadban elsőként Peller Mariann tartott előadást péntek este a DEMKI Csapókerti Közösségi Házban - hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Szilágyi Edina önkormányzati képviselő. Mint írta, Mariann közvetlensége, nyitottsága és kedvessége mindenkit levett a lábáról: őszintén mesélt arról, hogyan élte meg az élet mélységeit, mi indította el a spiritualitás útján, és milyen technikákat ajánl azoknak, akik nyitottak erre.

Lélekemelő este Peller Mariannal, hatalmas volt az érdeklődés Debrecenben

Forrás: Facebook / Szilágyi Edina

Peller Mariann lehengerelte a közönséget

Kedves Mariann, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és ilyen különleges estét hoztál a Csapókertbe!

- írta bejegyzésében Szilágyi Edina.