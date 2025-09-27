11 perce
Lélekemelő este Peller Mariannal, hatalmas volt az érdeklődés Debrecenben - fotókkal!
Újabb évaddal tér vissza a népszerű kezdeményezés. A Csapókerti Női Esték első vendége Peller Mariann volt.
Szeptember 26-án elindult a Csapókerti Női Esték őszi sorozata, az évadban elsőként Peller Mariann tartott előadást péntek este a DEMKI Csapókerti Közösségi Házban - hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Szilágyi Edina önkormányzati képviselő. Mint írta, Mariann közvetlensége, nyitottsága és kedvessége mindenkit levett a lábáról: őszintén mesélt arról, hogyan élte meg az élet mélységeit, mi indította el a spiritualitás útján, és milyen technikákat ajánl azoknak, akik nyitottak erre.
Peller Mariann lehengerelte a közönséget
Kedves Mariann, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és ilyen különleges estét hoztál a Csapókertbe!
- írta bejegyzésében Szilágyi Edina.
Lélekemelő este Peller Mariannal, hatalmas volt az érdeklődés DebrecenbenFotók: Facebook / Szilágyi Edina
A képviselő azt is megjegyezte, a Csapókerti Női Esték következő alkalmával, október 14-én, pénteken dr. Bartha Tünde nőgyógyász lesz a vendégük, aki a lelki üzenetek, testi jelek összefüggéségét boncolgatja majd.
Videó az estéről:
