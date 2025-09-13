Megelégelték, hogy csak a tévében látják, külföldről is eljöttek megnézni a hortobágyi pásztorokat – fotókkal, videóval

Nemcsak a hagyományőrzésről, hanem egy ritka életforma utolsó bástyáinak és új művelőinek találkozásáról is szólt a 29. Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó, melyet szeptember 13-án a Pusztai Állatparkban rendeztek meg. A májusban a ragadós száj- és körömfájás-járvány veszélye miatt elmaradt 29. Országos Gulyásversenyt és Pásztortalálkozót most pótolták, ráadásul a Magyar Hagyományőrző Pásztorkutyások XVIII. találkozójával egybekötve. A kettős esemény különleges alkalmat teremtett arra, hogy a látogatók egyszerre élhessék át a pásztorok világának különböző aspektusait.

Összegyűltek a pásztorok a hortobágyi eseményre

Fotó: Katona Ákos

Népművészet és pásztorhagyományok a vásárban

A bejáratnál rögtön népművészeti vásár fogadta az érkezőket. Nagy József esztári tárogatóművész diófából készült hangszerén népdalokat játszott, miközben sorra jöttek a rendezvény látogatói. Nagy József elmondta nekünk, hogy tíz év alatt már 4-500 nótát gyűjtött össze. – Szeretek ezekre a rendezvényekre eljönni: kihajtás, behajtás, hídi vásár – mesélte lelkesen a zenész, aki orgonistaként és kántorként is tevékenykedik. Történelmi perspektívába helyezte a pásztorok jelentőségét:

Valamikor azt lehetett mondani, hogy a pásztorok adták a jószágot az országnak

– hangsúlyozta.

A vásári forgatagban modernebb holmik, kristályok, csilik, sajtok sorakoztak a hagyományos pásztorostorok, marha szarvából készült kürtök és övcsatok mellett. Rézművesek ékszereket, kulcstartókat kínáltak, míg máshol festmények, sópárnák, levendulazsákok, bicskák és népi ruhák csalogatták a vevőket. Az ételek között a szürkemarha pörkölt slambuc volt a sztár.

Különleges slambuc főtt a bográcsban

Fotó: Katona Ákos

A pásztorok versenye

Szűcs Sándor, a fiatal versenyző elmagyarázta a gulyásverseny lényegét: – Marhákat fogunk ki egy karámból; van 10 szürkemarha, a tét, hogy adott idő alatt hányat tudunk kifogni, lekötni kiskötéllel – részletezte. A versenyszámok között szerepelt a vízhúzás, pányvadobás, gulyásbot és karikás ostor használata is. Amikor a látogatók megérkeztek, éppen a nyúldobás zajlott, ahol egy fabottal kellett eltalálni egy fanyulat úgy, hogy a bot vízszintesen pörögjön a levegőben.

– Vannak, akikkel csak itt találkozunk éves szinten – tette hozzá Szűcs Sándor, kiemelve a rendezvény közösségépítő szerepét. Szerinte a pásztorkodásnak van jövője: – Sajnos, kevesen csinálják, de szerintem pont emiatt van jövője: így sokkal inkább felértékelődik.

Hortobágy: a pásztorok utolsó mentsvára

Bácsi István, a Hortobágy Örökös Pásztorainak kuratóriumi tagja keserűen fogalmazott a mesterség jövőjét illetően: – Ez egy letűnt világ, a 24. órában vagyunk. Gyakorlatilag nagyon nehéz az utánpótlás – tette hozzá. Elmondása szerint a városi gyerekeknek már nincs kapcsolatuk a természettel, megszűnt az a hagyományon alapuló tudásátadás, ami egykor természetes volt.