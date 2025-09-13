szeptember 13., szombat

Pásztorélet

39 perce

Megelégelték, hogy csak a tévében látják, külföldről is eljöttek megnézni a hortobágyi pásztorokat – fotókkal, videóval

Címkék#pásztor#pásztorkutya#szürkemarha#gulyásverseny#hagyomány

Hagyomány és a következő generáció találkozása a Hortobágyon! Pótolták a Gulyásverseny és Pásztortalálkozót.

Biró Soma

Nemcsak a hagyományőrzésről, hanem egy ritka életforma utolsó bástyáinak és új művelőinek találkozásáról is szólt a 29. Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó, melyet  szeptember 13-án a Pusztai Állatparkban rendeztek meg. A májusban a ragadós száj- és körömfájás-járvány veszélye miatt elmaradt 29. Országos Gulyásversenyt és Pásztortalálkozót most pótolták, ráadásul a Magyar Hagyományőrző Pásztorkutyások XVIII. találkozójával egybekötve. A kettős esemény különleges alkalmat teremtett arra, hogy a látogatók egyszerre élhessék át a pásztorok világának különböző aspektusait.

20250913_Hortobágyi Gulyás Fesztivál és Pásztorkutya találkozó_KÁ_HBN (72)
Összegyűltek a pásztorok a hortobágyi eseményre
Fotó: Katona Ákos

Népművészet és pásztorhagyományok a vásárban

A bejáratnál rögtön népművészeti vásár fogadta az érkezőket. Nagy József esztári tárogatóművész diófából készült hangszerén népdalokat játszott, miközben sorra jöttek a rendezvény látogatói. Nagy József elmondta nekünk, hogy tíz év alatt már 4-500 nótát gyűjtött össze. – Szeretek ezekre a rendezvényekre eljönni: kihajtás, behajtás, hídi vásár – mesélte lelkesen a zenész, aki orgonistaként és kántorként is tevékenykedik. Történelmi perspektívába helyezte a pásztorok jelentőségét: 

Valamikor azt lehetett mondani, hogy a pásztorok adták a jószágot az országnak

– hangsúlyozta.
A vásári forgatagban modernebb holmik, kristályok, csilik, sajtok sorakoztak a hagyományos pásztorostorok, marha szarvából készült kürtök és övcsatok mellett. Rézművesek ékszereket, kulcstartókat kínáltak, míg máshol festmények, sópárnák, levendulazsákok, bicskák és népi ruhák csalogatták a vevőket. Az ételek között a szürkemarha pörkölt slambuc volt a sztár.

20250913_Hortobágyi Gulyás Fesztivál és Pásztorkutya találkozó_KÁ_HBN (13)
Különleges slambuc főtt a bográcsban
Fotó: Katona Ákos

A pásztorok versenye

Szűcs Sándor, a fiatal versenyző elmagyarázta a gulyásverseny lényegét: – Marhákat fogunk ki egy karámból; van 10 szürkemarha, a tét, hogy adott idő alatt hányat tudunk kifogni, lekötni kiskötéllel – részletezte. A versenyszámok között szerepelt a vízhúzás, pányvadobás, gulyásbot és karikás ostor használata is. Amikor a látogatók megérkeztek, éppen a nyúldobás zajlott, ahol egy fabottal kellett eltalálni egy fanyulat úgy, hogy a bot vízszintesen pörögjön a levegőben.

– Vannak, akikkel csak itt találkozunk éves szinten – tette hozzá Szűcs Sándor, kiemelve a rendezvény közösségépítő szerepét. Szerinte a pásztorkodásnak van jövője: – Sajnos, kevesen csinálják, de szerintem pont emiatt van jövője: így sokkal inkább felértékelődik.

Hortobágy: a pásztorok utolsó mentsvára

Bácsi István, a Hortobágy Örökös Pásztorainak kuratóriumi tagja keserűen fogalmazott a mesterség jövőjét illetően: – Ez egy letűnt világ, a 24. órában vagyunk. Gyakorlatilag nagyon nehéz az utánpótlás – tette hozzá. Elmondása szerint a városi gyerekeknek már nincs kapcsolatuk a természettel, megszűnt az a hagyományon alapuló tudásátadás, ami egykor természetes volt.

– A pásztoroknak a pusztához, illetve az állatokhoz való viszonyulása – engem ez az erős kötődés ragadott meg – árulta el Bácsi István, aki 1979 óta része ennek a világnak. A helyszínnel kapcsolatban Móricz Zsigmond szavait idézte: 

A Hortobágy olyan, mint a szűzlány, kényes és válogatós. Nem ad, csak szerelemből.

20250913_Hortobágyi Gulyás Fesztivál és Pásztorkutya találkozó_KÁ_HBN (52)
Hagyományos magyar pásztorkutyafajtákkal is lehetett találkozni
Fotó: Katona Ákos

Családi hagyományok

B. Nagy János juhász büszkén mesélt nekünk arról, hogyan adta tovább tudását: 

Van két olyan fiatalemberem, akire büszkén nézek fel, Jákob Danira meg az öccsére, Szebire. A fiatalok bevonása kulcsfontosságú a hagyományok továbbélése szempontjából

 – véli. Ő maga Berettyóújfaluban tanulta a szakmát, ahol – ahogy fogalmazott – az oktatók apáik helyett is apáik voltak. Fia is vele dolgozik manapság juhászként.

A látogatók között ott volt Micskó Péter Fejér megyéből, aki lányait hozta el az eseményre. – Ez valami olyan, amit meg kéne tartani. Valami fontos, amit meg kellene őrizni – mondta a pásztorvilágról, ami nagy érdeklődést keltett a kicsik körében.

 Cziránkuné Évi pedig Nyíregyházáról jött családjával, köztük a három hónapos unokájával: – Énhozzám azért is áll nagyon közel, mert a nagyapámnak már '56-ban ezer darab juha volt, és itt a Hortobágyon legeltetett – idézte fel. Elmondta, hogy nagyapjának halálakor az összes pásztor és juhász tiszteletét tette. Szeretné, hogy unokája is tudjon erről és úgy nőjön fel, hogy ismeri ezt a világot.

Mento István és felesége Szlovákiából érkeztek: 

Szerettük volna személyesen is megismerni azt a híres pusztai világot, amit eddig csak a tévében láttunk

 – mesélték. Számukra is fontos volt, hogy vannak fiatalok akik foglalkoznak ennek a hagyománynak a fenntartásával.

A rendezvényen készült képeink itt tekinthetők meg:

29. Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó

Fotók: Katona Ákos

A rendezvényen terelőverseny is zajlott, ahol kutyákkal terelték a birkákat, a nap végén a közreműködők és a közönség közös csergetése zárja majd a programot. Addig pedig a táncház keretében zajló népzenei műsorok aktív szórakozást biztosítanak minden korosztálynak.

Videón is megörökítettük a hortobágyi találkozót:

