Parkoló autóba hajtottak Debrecenben, milliós kárt keletkezett! – fotóval!

Újabb elképesztő történetről számoltak a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: parkoló autónak hajtottak az egyik cívisvárosi parkolóban. A bejegyzésből ráadásul az is kiderült, a szabályosan parkoló sofőrnek hatalmas kára keletkezett, hiszen három elemét is cserélnie kellett az amerikai kontinensen megálmodott autócsodája kasztnijának.

Parkoló autóba hajtottak Debrecenben, milliós kárt könyvelhetett el a szerencsétlenül járt tulajdonos

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Kellemetlen meglepetés a parkolóban

A beszámoló szerint az eset még augusztus 29-én, fél 10 körül történt a G4 Fitness előtti parkolóban, a Gizella utcán. A Chrysler C300-as tulajdonosa felidézte, autóját szabályosan parkolta le, mégis milliós kárt könyvelhetett a balszerencsés este után.

Az autó oldalán jól látszódnak a kéretlen találkozás nyomai

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A szerencsétlenül járt autós azért fordult egyébként a csoport tagjaihoz, mert térfigyelő kamera ugyan rögzítette a történteket, a károkozó rendszáma nem kivehető a felvételeken.

Az illető kiszállt, megnézte, majd visszaült és elhajtott a helyszínről

– idézte fel a felvételek láttán a posztoló, abban reménykedve, hogy valaki esetleg érdemi információval szolgálhat a felháborító eset kapcsán.

Ajánljuk még: