Teljesen kiakadt egy debreceni nő egy pofátlan parkoláson – fotókkal

Kapubeállóba nem célszerű parkolni. Debrecenben újabb rémes parkolásról számoltak be.

Haon.hu

Számos szívmelengető, megható és kevésbé kedves történetet osztottunk már meg Debrecenből. Nem olyan rég történt, hogy egy meghökkentő bejegyzés látott napvilágot, melyben egy állítólagos gyermekgyilkosságra hívták fel a figyelmet a cívisvárosban. A rendőrség reagált a hírre. Hétfő délelőtt pedig a nyílt utcán esett össze egy férfi Debrecenben, rajta pedig a járókelők segítettek. Kedden az egyik Debrecenben Hallottam csoportba került fel egy újabb bejegyzés egy kiborító parkolásról. 

Felháborító parkolás Debrecenben
Felháborító parkolás Debrecenben
Forrás: Facebook / Debrecenben-Hallottam

Felháborító parkolás Debrecenben

A bejegyzés írója kifejti, elege van abból, hogy valaki úgy parkol, hogy nem lehet tőle kiállni kocsival.

Nem elég, hogy rossz helyen áll, de úgy áll meg, hogy alig lehet kiparkolni tőle. Ott egy megállni tilos tábla is van! Az, hogy mostmár az Ótemető utcán és környékén az egyetemisták úgy állnak, ahogy ők akarnak, vérlázító! Se a szülők, se a dolgozók nem tudnak megállni, mert a diákok állnak minden irányban. Ha lehet, azt a 10 helyet hagynák meg a két intézménynek, nem hiszem, hogy oda ne lehetne parkolót kiépíteni a dolgozóknak és a szülőknek

– sérelmezi a bejegyzés írója.

Fotót is mellékel, amin jól látható, hogy az autó belelóg a kapubejáróba:

A jármű belóg a kapubejáróba
Forrás: Facebook / Debrecenben-Hallottam

A debreceni érdekes, meghökkentő parkolásokból már külön dossziét lehet készíteni. Korábban egy autót az egyik mélygarázs kanyarjában hagytak, de egy audis is furcsán parkolt a cívisváros egyik mélygarázsában. Hajdúböszörményben  egy hasonlóan érthetetlen megállást kaptak lencsevégre.

