Ennek az autónak egy kereke van csak bent – szürreálisan borzalmas parkolás Balmazújvárosban – fotókkal!

Számos szívmelengető, megható és kevésbé kedves történetet osztottunk már meg vármegyénkből. A hetekben történt, hogy meghúztak parkoló autót Balmazújvároson, majd semmilyen elérhetőséget nem hagytak. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság munkatársai néhány napja az égő udvarról mentette ki a házban lakókat. Szombaton a Balmazújvároson HALLOTTAM csoportba került fel egy bejegyzés egy katasztrofális parkolásról.

Érthetetlen parkolás Balmazújvárosban

Forrás: Facebook / Balmazújvároson Hallottam

Szörnyű parkolás Balmazújvárosban

Ahogy a fotón is jól látható a sofőr megmagyarázhatatlan okból a bevásárló kocsi és a vásárlók számára kijelölt szakaszon parkol. Ha jobban megvizsgáljuk a képet láthatjuk, hogy a négy kerékből egy a parkolóban köt ki.

Egy kerék a parkolóban

Forrás: Facebook / Balmazújvároson Hallottam

Az érdekes, meghökkentő parkolásokból már külön dossziét lehet készíteni. Korábban egy debreceni nő akadt ki teljesen egy pofátlan parkoláson, nem olyan rég egy autót az egyik mélygarázs kanyarjában hagytak, de egy audis is furcsán parkolt a cívisváros egyik mélygarázsában. Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást kaptak lencsevégre.

Ajánljuk még: