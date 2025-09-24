Országos csoportban csámcsognak azon, ami a ladányi étteremnél történt! Fotón a jelenet, erre tényleg nincs magyarázat

Az érdekes, meghökkentő parkolásokból már külön dossziét lehet készíteni. Korábban Balmazújvároson adta fel a bevásárlóközpont parkolója a leckét egy gyanútlan sofőrnek, előtte egy debreceni nő akadt ki teljesen egy pofátlan parkoláson Debrecenben. Nem olyan régen egy autót az egyik mélygarázs kanyarjában hagytak, de egy audis is furcsán parkolt a cívisváros egyik mélygarázsában. Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást kaptak lencsevégre.

Újabb meghökkentő parkolást kaptak lencsevégre, ezúttal Püspökladányban

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Majdnem sikeres parkolások

Ha szívünkre tesszük a kezünket, tudjuk jól, hogy mindannyian parkoltunk már furcsán vagy szabálytalanul. Jelen esetben nem tudjuk, miért parkolt be mindkét autó Püspökladány közelében ilyen meglepően. Az, hogy ki érkezett előbb a helyszínre, nem derült ki, de követte a másik autó példáját.

Majdnem sikeres parkolások

Forrás: Facebook

A poszt alatt többen is kommenteltek és próbálták elviccelni az esetet:

Ők jól állnak, alattuk a felfestés a rossz

– írja az egyik hozzászóló.

Hogy összebújtak

– jegyezte meg egy másik kommentelő.

