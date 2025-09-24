szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Parkolás

2 órája

Országos csoportban csámcsognak azon, ami a ladányi étteremnél történt! Fotón a jelenet, erre tényleg nincs magyarázat

Címkék#4-es főút#parkolás#Püspökladány

A felfestés volt rossz helyen a sofőröknek. Újabb meghökkentő parkolást kaptak lencsevégre, ezúttal Püspökladányban.

Haon.hu

Az érdekes, meghökkentő parkolásokból már külön dossziét lehet készíteni. Korábban Balmazújvároson adta fel a bevásárlóközpont parkolója a leckét egy gyanútlan sofőrnek, előtte egy debreceni nő akadt ki teljesen egy pofátlan parkoláson Debrecenben. Nem olyan régen egy autót az egyik mélygarázs kanyarjában hagytak, de egy audis is furcsán parkolt a cívisváros egyik mélygarázsában. Hajdúböszörményben egy hasonlóan érthetetlen megállást kaptak lencsevégre.

Újabb meghökkentő parkolást kaptak lencsevégre, ezúttal Püspökladányban
Újabb meghökkentő parkolást kaptak lencsevégre, ezúttal Püspökladányban
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Majdnem sikeres parkolások

Ha szívünkre tesszük a kezünket, tudjuk jól, hogy mindannyian parkoltunk már furcsán vagy szabálytalanul. Jelen esetben nem tudjuk, miért parkolt be mindkét autó Püspökladány közelében ilyen meglepően. Az, hogy ki érkezett előbb a helyszínre, nem derült ki, de követte a másik autó példáját.

Majdnem sikeres parkolások
Forrás: Facebook

A poszt alatt többen is kommenteltek és próbálták elviccelni az esetet:

Ők jól állnak, alattuk a felfestés a rossz

– írja az egyik hozzászóló.

Hogy összebújtak

– jegyezte meg egy másik kommentelő.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu