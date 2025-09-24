Ha ennél a banknál intéznéd az ügyeidet, napokig nem tudsz majd hozzájutni a pénzedhez!

Sokakat érinthet az OTP Bank legújabb bejelentése: 2025. október 23-án reggel 8 órától október 26-án hajnali 4 óráig rendszerfejlesztés miatt szünetelni fognak a lakossági hiteligénylési szolgáltatások. A leállás érinti a lakáshiteleket, személyi kölcsönöket, babaváró kölcsönöket, áruhiteleket, hitelkártya- és folyószámlahitel-igényléseket. A pénzintézet hivatalos közleménye szerint a tervezett rendszerkarbantartás és fejlesztési munkálatok miatt közel 68 órán keresztül, 2025. október 23-án reggel 8 órától október 26-án hajnali 4 óráig nem lesznek elérhetők a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó banki szolgáltatások. Ez idő alatt sem online, sem bankfiókban, sem telefonon nem lehet új hitelkérelmet benyújtani, dokumentumokat feltölteni, hitelbírálatot indítani vagy szerződést aláírni.

Érdemes lesz időben felkészülni, nehogy a legrosszabbkor érjen az OTP Bank szolgáltatásainak leállása.

Forrás: Freerange

OTP Bank: sok hiteltípussal kapcsolatos szolgáltatást érint majd

A leállás minden olyan hiteltípusra kiterjed, amely új igénylést vagy szerződéskötést igényel:

ingatlan- és jelzáloghitel,

személyi kölcsön,

babaváró kölcsön,

áruhitel,

hitelkártya,

folyószámlahitel.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hogyan érinti ez az ügyfeleket?

Az OTP Bank leállása jelentős hatással lehet azokra, akik ebben az időszakban terveztek hitelt felvenni, például lakásvásárláshoz szükséges jelzáloghitelt, mivel az igénylések szünetelése késleltetheti az ügyintézést. Ez befolyásolhatja ingatlanügyletek időzítését, például foglalók vagy szerződések aláírását.

A pénzintézet nem kínál alternatív megoldásokat a leállás idejére, ezért az ügyfeleknek azt javasolják, hogy az igényléseket október 23. előtt indítsák el, vagy október 26. után folytassák.

Érdemes ellenőrizni a bank hivatalos csatornáit – weboldalt, mobilalkalmazást vagy ügyfélszolgálatot – a legfrissebb információkért. A leállás végével a folyamatban lévő igénylések automatikusan folytatódnak, de kisebb csúszások előfordulhatnak.

Ajánljuk még: