Vége a jó világnak: ennél a bankkártyánál nincs többé ingyenes pénzfelvétel

Szeptember 19-től az OTP Bank megszüntette a díjmentes készpénzfelvételi opciót a külföldön kibocsátott bankkártyák esetében, ami jelentős változást jelent a Revolut és Wise felhasználóinak számára. Eddig ezekkel a kártyákkal ingyen lehetett forintot vagy eurót felvenni az OTP ATM-jeiből, de mostantól külön költséggel kell számolniuk a készpénzhez jutásnál. Az új szabályok szerint minden készpénzfelvétel díjköteles: forintban tranzakciónként 1999 forintot, míg eurós ATM-ekből történő felvétel esetén 4,99 eurót számít fel a bank. Emellett szigorú limiteket is bevezettek: egy tranzakció során legfeljebb 150 ezer forintot vagy 100 eurót lehet felvenni. Ugyanakkor a Revolutnál és a Wisénél érvényes saját szabályok tovább ronthatják a helyzetet. Mindkét platformnál havi limitek vannak, amelyek túllépése esetén már önmagukban is felszámítanak díjat, így az OTP új terhei összességében még nagyobb terhet róhatnak a felhasználókra.

Az OTP Bank megszüntette a díjmentes készpénzfelvételt a Revolut és Wise felhasználók számára

OTP Bank: dominóeffektust indíthat el a döntés?

Magyarországon eddig egyedül az Erste Bank számított fel fix 1200 forintos díjat hasonló műveletekért, de most az OTP Bank is csatlakozott a fizetős táborhoz.

Ez különösen fájhat azoknak, akik az OTP eurós ATM-jeit használták utazás előtt: korábban többször vehettek fel 100 eurós összegeket költségmentesen, ám ezentúl minden alkalommal közel öt euróval kell számolniuk.

Jelenleg a kisebb hazai bankok ATM-jei még kínálnak díjmentes lehetőséget Revolut- és Wise-kártyákkal, de az OTP Bank döntése hullámot vethet a szektorban, és további bankok is követhetik a példát. Különösen nehézzé válik így az euróhoz való hozzáférés az országban, hiszen megbízható, ingyenes eurós ATM-alternatíva egyelőre nem áll rendelkezésre.