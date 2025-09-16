szeptember 16., kedd

Ösztöndíjprogram

44 perce

Örülhetnek a fürdőváros egyetemistái – támogatási programot hirdetett meg az önkormányzat!

Címkék#ösztöndíj program#támogatás#Czeglédi Gyula#Hajdúszoboszló

20 millió forintos keretösszeg áll a város rendelkezésére. Bejelentették a részleteket a hajdúszoboszlói ösztöndíjprogrammal kapcsolatban.

Haon.hu

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata pályázatot hirdetett meg 2025. szeptember 15-ei dátummal a 2025/26-os tanévre – hangzott el Czeglédi Gyula polgármester és Matyasovszki Dávid, a kabinetiroda vezetőjének sajtótájékoztatóján szeptember 16-án, ahol a városban élő fiatal egyetemisták számára létrehozott felsőoktatási ösztöndíjprogram részleteit ismertették

Czeglédi Gyula és Matyasovszki Dávid sajtótájékoztató keretében ismertették a szeptember 15-én elindul hajdúszoboszlói ösztöndíjprogramot
Forrás: Czeglédi Gyula / Facebook

Kik pályázhatnak az ösztöndíjprogramra?

A fiatalok városunk fontos építőkövei és örömömre szolgál, hogy ismét egy olyan kezdeményezést indíthattunk útjára, amely a tehetséges hajdúszoboszlói hallgatókat támogatja a felsőoktatási tanulmányaik során

 – írta Czeglédi Gyula keddi Facebook-bejegyzésében, majd ismertette a pályázat részleteit. 

A kiírás szerint az ösztöndíjra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik:

  • hajdúszoboszlói lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
  • 26. életévüket még nem töltötték be,
  • Magyarországon működő, államilag elismert felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatnak alap-, mester- vagy osztatlan képzést,
  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A pályázat 2025. szeptember 15-től nyújtható be, a végső határideje pedig 2025. október 1.

A jelentkezés benyújtható elektronikusan (e-Papír alkalmazáson keresztül), postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Osztályán is.

Az elnyerhető támogatás 

A támogatás 2025/26-os tanévre vonatkozó keretösszege összesen 20 millió forint – derül ki a város által kiadott sajtóközleményből. Az ösztöndíjat tanulmányi eredmények, esélyegyenlőségi szempontok és egy úgynevezett önként vállalás alapján ítélik oda.

A havi támogatás összege 10 ezer forinttól 40 ezer forintig terjedhet, sávosan, a pályázók rangsorolása szerint.

Az ösztöndíj a képzés teljes idejére, de legfeljebb 9 (orvosi képzés esetén 11) félévre szól, amelyet megközelítőleg 100 hallgató tud majd igénybe venni, de a pontos szám a keretösszeg kimerülésétől függ majd. A támogatást elnyerő hallgatókkal a döntést követő 30 napon belül szerződést kötnek. 

Az elbírálás folyamata

A pályázatokat a Polgármester a Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság, valamint az Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján bírálja el, legkésőbb 2025. október 31-ig.

Az elbírálás pontrendszer alapján történik:

  • tanulmányi eredmények (max. 20 pont),
  • évfolyamátlagtól való eltérés (max. 8 pont),
  • nyelvvizsga (max. 4 pont),
  • esélyegyenlőségi szempontok (max. 8 pont),
  • önként vállalás (max. 10 pont).

A teljes pályázati kiírás, illetve a letölthető mellékletek ide kattintva érhetőek el.

Ajánljuk még:

 

