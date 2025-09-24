Nagy összegű támogatásra jelentkezhetnek a debreceni fiatalok!

Újból támogatással segíti Debrecen önkormányzata a hátrányos helyzetű hallgatókat, kiírták ugyanis a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2026. évi fordulójára vonatkozó pályázati felhívását, amely 2025. augusztus 29-én jelent meg. Az ösztöndíj olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak, érettségi előtt álló középiskolásoknak, illetve érettségizett pályázóknak folyósítható, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek és megfelelnek az előterjesztésben részletezett feltételeknek. A támogatás típusairól, feltételeiről és mértékéről a debreceni közgyűlés elé kerülő előterjesztésből tajékozódhatunk, erről szavaznak a képviselők szeptember 25-én.

Ösztöndíjra pályázhatnak a debreceni fiatalok

Az ösztöndíj igénybevételének feltételei

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára az akkori oktatási minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével 2000-ben létrehozta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert, amelyet a 2000/2001. tanévben hirdetett meg először.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati és a megyei önkormányzati támogatások, valamint az intézményi támogatás, melyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszíroz.

Debrecen a kezdetektől fogva minden évben csatlakozik a kezdeményezéshez és forrást biztosít költségvetésében az ösztöndíj önkormányzati részéhez. A pályázatra idén két típus szerint lehet jelentkezni.

„A” típusú ösztöndíjpályázat:

Azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama: két egymást követő tanulmányi félév, összesen 10 hónap (a

2025/2026. tanév második féléve és a 2026/2027. tanév első féléve)

„B” típusú ösztöndíjpályázat:

Azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2025/2026. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2026/2027. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali

munkarend), alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

munkarend), alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Az ösztöndíj időtartama: hat egymást követő tanulmányi félév, összesen háromszor 10 hónap (2026/2027. tanév, a 2027/2028. tanév és a 2028/2029. tanév).

A „B” típusú pályázatot benyújtók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2026. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2026/2027. tanévben ténylegesen megkezdik.

A támogatás mértéke

A 2026. évi pályázati fordulóban összesen 200 fő részére javasolt az önkormányzati ösztöndíj összeg tervezése, amelyből „A” típusúra 180 fő, a „B” típusú felhívásra 20 fő támogatása lehetséges.

A tervezett létszámkeretre tekintettel a támogatás folyósításához az önkormányzat 2026. évi költségvetésében az „A” típusú ösztöndíj esetében 18 millió forintot, míg a „B” típusú esetében 2026. és 2029. évi költségvetésében évente 2 millió forintot, a 2027. és 2028. évi költségvetésében évente 4 millió forintot biztosít.

A tervezett ütemterv szerinti határidők a következők:

Csatlakozási nyilatkozat beküldése: 2025. szeptember 29.

Önkormányzati pályázati felhívás kiírása: 2025. október 3.

Pályázatok benyújtása: 2025. november 4.

Pályázatok önkormányzati befogadása, ellenőrzése, elbírálása: 2025. december 3.

