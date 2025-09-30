Változás az eddigiekhez képest, így alakul az őszi szünet ebben a tanévben

Szűk egy hónapja kezdődött a 2025/2026-os tanév, mely összesen 181 napos lesz. Az első pihenő menetrend szerint az őszi szünet, ami általában egy hét szokott lenne, azonban idén hosszabbra nyúlik, mivel két ünnep is beleesik. Tavaly október 26-án kezdődött és november 3-ig tartott, de nézzük, hogy alakul az őszi szünet 2025-ben.

Az őszi szünet 2025-ben kicsit tovább tart

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Őszi szünet 2025-ben: hosszabb lesz a szokottnál

Az eduline-on elérhető menetrendben is látszik, hogy az őszi szünet 2025-ben október 23-tól november 2-ig tart. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap pedig november 3. (hétfő), tehát 11 nap pihenő jár a gyerekeknek idén, az elmúlt években a leghosszabb szünet 10 napos volt.

A 2025/2026-os tanév menetrendje, mikor lesznek a tanítási szünetek: