2 órája
Változás az eddigiekhez képest, így alakul az őszi szünet ebben a tanévben
Kicsit tovább tart, mint az szokott lenni. Az őszi szünet 2025-ben 11 napos lesz.
Szűk egy hónapja kezdődött a 2025/2026-os tanév, mely összesen 181 napos lesz. Az első pihenő menetrend szerint az őszi szünet, ami általában egy hét szokott lenne, azonban idén hosszabbra nyúlik, mivel két ünnep is beleesik. Tavaly október 26-án kezdődött és november 3-ig tartott, de nézzük, hogy alakul az őszi szünet 2025-ben.
Őszi szünet 2025-ben: hosszabb lesz a szokottnál
Az eduline-on elérhető menetrendben is látszik, hogy az őszi szünet 2025-ben október 23-tól november 2-ig tart. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22.(szerda), a szünet utáni első tanítási nap pedig november 3. (hétfő), tehát 11 nap pihenő jár a gyerekeknek idén, az elmúlt években a leghosszabb szünet 10 napos volt.
A 2025/2026-os tanév menetrendje, mikor lesznek a tanítási szünetek:
- Az első félév 2026. január 16-ig (péntek) tart. Az iskolák legkésőbb 2026. január 23-ig kötelesek értesíteni a tanulókat (és a szülőket) az első félévben elért eredményekről.
- Téli szünet: 2025. december 20 -től 2026. január 4-ig. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5. (hétfő)
- Tavaszi szünet: 2026. április 2-től 12-ig. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 13. (hétfő)
- Az utolsó tanítási nap: 2026. június 19. (péntek)
A végzősök számára a 2025/26-os tanév is korábban véget ér:
- Középfokú iskolákban: 2026. április 30. (csütörtök)
- Két évfolyamos szakiskolákban: 2026. május 29. (péntek)
A hosszabb őszi szünettel talán a diákoknak is több idejük lesz alkalmazkodni az óraátállításhoz, mely idén szintén kicsit korábban jön:
Ismét foghatjuk a fejünket: a szokottnál kicsit korábban jön a sokakat megosztó óraátállítás
Ajánljuk még:
Veszélyes bűnözőért küldték ki a TEK-et Hajdú-Biharban, ilyen rajtaütést ritkán lát a város – fotókkal, videóval
Brutális ügy Debrecenben: kisgyermekük mellett, álmában fojtotta meg a feleségét, miután leállt a gyógyszerekkel