46 perce

Áramszünet miatt nem lesz orvosi rendelés a hajdú-bihari településen

A település hivatalos tájékoztatása szerint az áramszünet érinti a rendelőt.

Haon.hu

Október 2-án, csütörtökön technikai okok miatt elmarad a háziorvosi rendelés Görbeházán. A település közösségi-oldalán megosztott hivatalos tájékoztatása szerint az áramszünet érinti a rendelőt, ezért ezen a napon dr. Lisztig Mária nem tudja fogadni a betegeket.

Áramszünet miatt elmarad a háziorvosi rendelés Görbeházán
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A lakosok türelmét és megértését kérik az átmeneti kellemetlenség miatt.

 

