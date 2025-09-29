Áramszünet miatt nem lesz orvosi rendelés a hajdú-bihari településen

Október 2-án, csütörtökön technikai okok miatt elmarad a háziorvosi rendelés Görbeházán. A település közösségi-oldalán megosztott hivatalos tájékoztatása szerint az áramszünet érinti a rendelőt, ezért ezen a napon dr. Lisztig Mária nem tudja fogadni a betegeket.

Áramszünet miatt elmarad a háziorvosi rendelés Görbeházán

A lakosok türelmét és megértését kérik az átmeneti kellemetlenség miatt.