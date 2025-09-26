szeptember 26., péntek

Magyar Honvédség

4 órája

Harckocsik és katonai helikopterek lepték el a hajdú-bihari települést

Két napig tartózkodtak a katonák a településen. Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatot tartott Hajdúhadházon.

Haon.hu

A hajdúhadházi gyakorlótér a modern hadviselés helyszíne – számolt róla be közösségi oldalán a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár. Mint írják, irányításukkal a gyalogság, harckocsik, helikopterek és légvédelem együtt, összhangban szolgál. Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat nemcsak a tudásról, hanem a katonák közötti együttműködésről és elhivatottságról is szól. 

Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatot tartott Hajdúhadházon
Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatot tartott Hajdúhadházon
Forrás: Facebook / Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Egy komplex, 48 órás műveletet szinte lehetetlen képekben megmutatni, de íme néhány pillanata:

