Magyar Honvédség
4 órája
Harckocsik és katonai helikopterek lepték el a hajdú-bihari települést
Két napig tartózkodtak a katonák a településen. Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatot tartott Hajdúhadházon.
A hajdúhadházi gyakorlótér a modern hadviselés helyszíne – számolt róla be közösségi oldalán a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár. Mint írják, irányításukkal a gyalogság, harckocsik, helikopterek és légvédelem együtt, összhangban szolgál. Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat nemcsak a tudásról, hanem a katonák közötti együttműködésről és elhivatottságról is szól.
Egy komplex, 48 órás műveletet szinte lehetetlen képekben megmutatni, de íme néhány pillanata:
