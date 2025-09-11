Májusban elmaradt, most pótolják Hortobágy egyik leglátványosabb rendezvényét

Idén a szokásos pünkösdi hétvégétől eltérő időpontban, szeptember 13-án gyűlnek össze az ország számos pontjáról érkező gulyások, hogy a pénteki nap selejtezői után szombaton a legjobbak a nagyközönség előtt is számot adjanak mesterségbeli tudásukról – számolt be róla a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. Mint írják, az Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozót idén 29-dik alkalommal rendezi meg a szervező Hortobágyi Nonprofit Kft. és a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete a Pusztai Állatparkban, ahol a magyarságunk egyik jelképének számító szürkemarhát őrző gulyások és az utánpótlást képviselő bojtárok mérik össze tudásukat az olyan, mindennapi munkájuk során előforduló feladatokból álló versenyszámokban, mint a marhakifogás karámban, vízhúzás gémeskútból, pányvadobás, gulyásbot és karikás ostor használat. A kétnapos Gulyásverseny elmaradhatatlan záróakkordja minden évben a közreműködők és a közönség közös csergetése.

Idén 29-dik alkalommal rendezik meg az Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozót

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Számos program várja az érdeklődőket az Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozón

A rendezvény ideje alatt elvegyülhetnek a népművészeti vásár forgatagában, valamint hagyományos pásztorételeket is kóstolhatnak, melyet lelkes amatőrök készítenek, megismertetve a rendezvényre kilátogatókat a térség számos ízletes fogásával.

Idén a Magyar Hagyományőrző Pásztorkutyások XVIII. találkozójának is helyszínéül szolgál a Pusztai Állatpark, ahol hagyományos magyar pásztorkutyafajták terelőversenyén és bemutatóján vehetnek részt az érdeklődők.

Ha szeretne bepillantást nyerni a pásztorok egyre inkább eltűnő világába, ha szívesen megkóstolná ízletes ételeiket, vagy gyönyörködne viseleteikben, látogasson el szeptember 13-án a hortobágyi Pusztai Állatparkba!

Ajánljuk még: