Egyedülálló országjárás indult Hajdú-Biharban!
Szombat reggel elindult a Folyami Polgárnaszád. A CÖF-CÖKA egyedülálló országjárása első három állomása Hajdú-Biharban volt.
Szombat reggel útjára indult a tényfeltáró Folyami Polgárnaszád, a CÖF–CÖKA egyedülálló országjárása – írja a civilek.info-ra hivatkozva a Magyar Nemzet. Mint írják, az első állomás Pocsaj volt, ahol Vitányi István, Hajdú-Bihar 04. választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett.
A pocsaji eseményen Vitányi István hangsúlyozta,
2005-ben Orbán Viktor is itt kezdte meg első országjárását.
Vitányi azt kérte továbbá, a hallgatóság a tényekre koncentráljon a dezinformációval szemben, abban higgyenek, amit valóban látnak. A nap folyamán a program Hosszúpályiban folytatódott és Monostorpályiban végződött késő délután.
Szőllősi Roland (Pocsaj polgármestere), Zara András (Hosszúpályi polgármestere) és Kondor Ernő (Monostorpályi polgármestere) egyaránt felsorolta a közönség számára az elmúlt évek során a polgári kormánynak köszönhető számos fejlesztést és korszerűsítést.
