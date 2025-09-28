Egyedülálló országjárás indult Hajdú-Biharban!

Szombat reggel útjára indult a tényfeltáró Folyami Polgárnaszád, a CÖF–CÖKA egyedülálló országjárása – írja a civilek.info-ra hivatkozva a Magyar Nemzet. Mint írják, az első állomás Pocsaj volt, ahol Vitányi István, Hajdú-Bihar 04. választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett.

Vitányi István is felszólalt a CÖF-CÖKA országjárásának pocsaji rendezvényén

Forrás: Facebook/Vitányi István

A pocsaji eseményen Vitányi István hangsúlyozta,

2005-ben Orbán Viktor is itt kezdte meg első országjárását.

Vitányi azt kérte továbbá, a hallgatóság a tényekre koncentráljon a dezinformációval szemben, abban higgyenek, amit valóban látnak. A nap folyamán a program Hosszúpályiban folytatódott és Monostorpályiban végződött késő délután.

Szőllősi Roland (Pocsaj polgármestere), Zara András (Hosszúpályi polgármestere) és Kondor Ernő (Monostorpályi polgármestere) egyaránt felsorolta a közönség számára az elmúlt évek során a polgári kormánynak köszönhető számos fejlesztést és korszerűsítést.

