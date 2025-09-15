Hoppácska! Újra Debrecenben sül majd az ország burgere, meg is lehet kóstolni!

Szeptember 20-án szombaton már ötödik alkalommal gyűlnek össze a cívisvárosban a hamburger szerelmesei – hívta fel rá a figyelmet hétfői közleményében a Főnix Rendezvényszervező. Mint írták, a Szaft ’N Burger nem csak egy egész napos piknik, hanem komoly szakmai verseny is, ahol a profi kategória győztese 1 évre hazaviszi Az ország burgere címet.

Újra Debrecenben sül majd az ország burgere, meg is lehet majd kóstolni!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Újra Debrecenben sül majd az ország burgere!

– Az esemény ötletgazdája egy közeli családi gazdaság, a Hortobágy Angus, akik az utóbbi években a szigorú alapelveik, a saját tenyésztés okán magas szintre emelték a hazai marhahús ázsióját. Egyik fő termékük, a prémium Angus burger szolgálja az alapot a versenyzőknek, de ezekből készülnek 5 helyen is majd a jobbnál jobb hamburgerek, amit a nagyközönség is megkóstolhat.

A versenyen profi és amatőr kategória is lesz, de próbálkoznak a fiatalok is a junior kategóriában és sok csapat is nevezett már, a baráti hangulatú gasztro piknikre. Aki a hamburger mellett másban is kipróbálná magát, az a steak-tusán is indulhat, ahol idén Angus puha-hátszínből kell a legtökéletesebb steaket megsütni.

A legjobb debreceni amatőr burger készítője pedig Debrecen város burgerét adja majd, amelyet a tervek szerint – egy jótékony céllal összekötve - remélhetőleg debreceni gasztro egységekben is lehet kóstolni.

Az esemény szakmai fővédnöke Jancsa Jani gasztroblogger, a Bamba Marha Burger Bár szakmai vezetője, míg a profi zsűrit Zákány Dani, a debreceni Grillakadémia alapítója vezeti majd.

A közönöség egész nap ingyenesen látogathatja a Nagyerdőre szervezett eseményt, ahol burgerek kóstolásán túl kézműves sörfőzdék, koncert és egyéb programok is várják az érdeklődőket. Bővebb információt a Facebook-esemény leírásában olvashatnak.

Ajánljuk még: